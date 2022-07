“Resta la parte más difícil”, dijo Penadés sobre negociación de TLC con China

Política

El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés manifestó que el anuncio del gobierno de este miércoles de que se comenzará a negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China es “muy positivo, pero resta la parte más difícil”.

“Demuestra que sigue habiendo interés de las dos partes en avanzar. Ahora se inicia la etapa de negociación que no es sencilla, lleva su tiempo. Esperemos que sea lo más corto posible. A Uruguay lo reposiciona internacionalmente en una forma interesante y va a tener desafíos con el Mercosur. También va a despertar el interés de otros bloques comerciales que están mirando geopolíticamente a Latinoamérica de manera distinta”, expresó el legislador en conferencia de prensa.

Penadés defendió que el estudio de factibilidad de un posible TLC no se haga público y argumentó que “las negociaciones en el mundo diplomático no son secretas, sino muchas veces reservadas”.

“Se deben mantener de esa forma por interés nacional. Hay cosas que se podrán informar y hay cosas que no tanto. Y hay otras que cuando se informe se deberá mantener un riguroso secreto”, apuntó Penadés, que reivindicó la “necesidad de adoptar una política de Estado” en este punto

Consultado sobre los derechos humanos en China, Penadés dijo que “lo que es claro es que en ese país no existe una democracia” como se concibe en Occidente.

“Evidentemente hay momentos de su historia que debemos lamentar la violación de derechos humanos. Eso no quiere decir que no tengamos relaciones comerciales con uno de los principales países y socios comerciales. Eso no quita que no manifestamos la preocupación de que hay un elemento central a preservar y cuidar que es la vigencia de los derechos humanos”, dijo Penadés, que recordó que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, llegó a plantear un TLC con Cuba.

Sobre el vínculo entre Uruguay y China, reconoció que “hay una continuidad” de varios gobiernos, incluidos los del Frente Amplio, y recordó que fue durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti que se restablecieron las relaciones diplomáticas con el país asiático.

