“Responsabilidad y coraje”: Seregnistas apoyó a Bergara por medidas de ahorro en la IM

Seregnistas, el sector que integra el Frente Amplio, instauró la Agrupación de Gobierno Departamental de Montevideo “con el objetivo de potenciar [su] trabajo” en la administración de la comuna capitalina.

“Nos sentimos doblemente comprometidos: por ser un nuevo gobierno departamental frenteamplista en el marco del inicio de un nuevo ciclo progresista del país y por tratarse del compañero intendente Mario Bergara, referente ineludible del Seregnismo”, reza un comunicado difundido por dicho espacio político.

Así, Seregnistas apuntó que tiene “la responsabilidad” de gobernar para un Montevideo “más limpia, ágil y disfrutable”. “Al mismo tiempo, contribuir al desarrollo nacional con todo el potencial que implica gestionar” la capital del país, detalla el sector.

Los frenteamplistas subrayaron que las medidas adoptadas por la actual administración departamental “evidencian la responsabilidad y el coraje” de tomar medidas “de ordenamiento financiero que repercutirán de forma positiva en el futuro” de Montevideo. Este apoyo se da en el marco de una serie de medidas que anunció la Intendencia de Montevideo (IM) para generar un ahorro de unos US$ 19 millones, que han sido cuestionadas por los funcionarios de la comuna.

Este sector manifestó, pues, su “más firme respaldo” a la gestión de Bergara en sus primeros 100 días al frente de la IM, los cuales “evidencian una clara voluntad de cambio y superación, con una gestión transparente orientada al futuro”, evaluó.

“Depositamos toda la confianza en nuestro intendente y en quienes lo acompañan en su equipo de gobierno, así como también en nuestros compañeros y compañeras alcaldes, concejales y ediles. Es junto a ellos y con nuestra militancia comprometida que seguiremos transformando Montevideo en un departamento del que cada vez estemos más orgullosos de vivir en él”, finaliza el comunicado.

