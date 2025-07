“Representa a un grupo extranjero”: Enciso subió la apuesta en discusión con Da Silva

Política

Durante el fin de semana, el senador nacionalista Sebastián Da Silva utilizó las redes sociales para verter críticas expresiones sobre un correligionario: Carlos Enciso, intendente de Florida.

El malestar del legislador surgió de las recientes declaraciones de Enciso, quien valoró positivamente la controvertida adquisición de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. “Es un factor de desarrollo a apoyar y a explotar”, dijo.

La compra del establecimiento fue cuestionada desde la oposición, y la de Da Silva fue una de las voces más críticas al respecto.

En su cuenta de X, Da Silva compartió un posteo con las declaraciones de Enciso y lo aludió sin mencionarlo. En concreto, se refirió a “políticos profesionales acostumbrados a disponer del esfuerzo del contribuyente”, y agregó que “habemos otros quienes la capacidad de indignación no la hemos perdido”.

Los pésimos gastos públicos tienen los mismos argumentos para su defensa . Así fue con el Ángel Arena, Gas Sayago o en este caso María Dolores .

No tienen color político, tienen políticos profesionales acostumbrados a disponer del esfuerzo del contribuyente.

— Sebastian Da Silva (@camboue) July 25, 2025

Al respecto, Enciso dijo: “No es bueno polemizar con un compañero del mismo partido, pero, bueno, yo había hecho un análisis general de la situación y después fui aludido”.

En declaraciones efectuadas este domingo, el intendente floridense dijo que el senador Da Silva “representa a un grupo extranjero, aquí mismo en el departamento; tiene un establecimiento y tiene, obviamente, intereses y una formación en la temática, que tal vez le falte de los 70 tambos que cierran por año en Uruguay, de la problemática del sector lechero”.

Asimismo, indicó que no cree que se esté “hoy por hoy en condiciones de no generar estas apoyaturas para poder salir adelante de un factor de desarrollo, desde una concepción que fue mi análisis global, desarrollista, wilsonista, de lo que es la realidad del centro del país, del agro, de los factores que tenemos que apoyar, y no de posturas ultraliberales, que no se sabe bien a quién defienden”.

“En ese sentido, estamos en buen rumbo, y, si soy político profesional, sí, a mucha honra”, afirmó.

Por su parte, Álvaro Rodríguez Hunter, diputado del PN por Florida, también le respondió a Da Silva.

“Querido Sebastián: en la conferencia, el intendente se manifestó, al igual que yo, ante un posible hecho consumado y ya decidido por las autoridades del Instituto de Colonización. Nunca se planteó una dicotomía entre inversión privada y el desarrollo de Florida”, escribió en X.

Querido Sebastián, en la conferencia el Intendente se manifestó, al igual que yo, ante un posible hecho consumado y ya decidido por las autoridades del Instituto de Colonización.



— Álvaro Rodríguez Hunter (@alvaro_chacho) July 26, 2025