“Redoblar esfuerzos”: Orsi llamó a “trabajar más con la gurisada” ante escalada violenta

El presidente de la República, Yamandú Orsi, arribó a Uruguay tras su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y fue consultado sobre la reciente seguidilla de homicidios que se produjeron durante la última semana.

El jerarca afirmó que habló “en dos oportunidades” con el ministro del Interior, Carlos Negro, y que siguió “con atención” la conferencia de prensa que este realizó tras reunir a la cúpula de la cartera y de la Policía Nacional.

“Es más que preocupante y es un dato que viene ya de un tiempo a esta parte. A veces son más y a veces son menos; no es que no importe, pero vamos en la misma línea y seguimos en la misma línea”, dijo el presidente en conferencia de prensa.

Orsi aseguró que mantiene “la misma preocupación” y el “mismo dolor” porque a la sociedad le está “costando cambiar eso”. “Tiene que ver con un crecimiento de la violencia y la forma como resuelven algunos las diferencias”, comentó.

“Hay que redoblar los esfuerzos y trabajar más. La única solución para esto es trabajar más, recurrir a más personal; en el Presupuesto están incluidos 1.500 efectivos más (1.000 más los 500 del INR), más tecnología”, sostuvo.

El presidente también habló sobre la importancia de “trabajar más con la gurisada”, dadas las edades de muchas de las víctimas de los hechos letales de esta semana. “Tiene que ver con el tema social, con el crimen organizado y una sociedad que está fracturada en algunos sitios”, enumeró.

“Cuando yo estaba en la oposición, tenía muy claro que quienes se hacían cargo de esto lo hacían con la mejor intención. Lo que es cierto que todos debemos acompañar la lucha para frenar esto; por supuesto que siempre se puede mejorar y hay que mejorar”, finalizó.

