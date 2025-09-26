Política

Negro tras homicidios: el “mensaje claro” a delincuentes y la respuesta a las críticas

El ministro del Interior, Carlos Negro, dio una conferencia de prensa junto a la cúpula policial luego de los homicidios ocurridos el pasado jueves en Montevideo, Canelones y Paysandú.

De acuerdo con las palabras del jerarca tras el encuentro que mantuvo con las jerarquías policiales, se trata de “una suerte de pico de violencia” que se registró en las últimas horas. Negro relaciona la seguidilla de homicidios con “bandas o grupos criminales”.

Por otro lado, el ministro valoró el trabajo policial y aseguró que permitió esclarecer casi el 90% de los asesinatos del jueves.

Con respecto al combate de la violencia en las próximas horas, el ministro indicó que se hará más patrullaje en las zonas donde se dieron los homicidios. Con esto busca dar “un mensaje claro” a las bandas que presuntamente están vinculadas con los crímenes.

También respondió a la pregunta sobre las críticas de la oposición y aseguró que “no es un momento de valoraciones políticas” y tampoco “momento de hacer política”. “Cuando tengamos que hacerla, la vamos a hacer en el ámbito que corresponde. Hoy no es el día”, agregó.

Entre los seis fallecidos el jueves, se encuentra un adolescente de 15 años, así como también dos hermanos baleados por una moto mientras estaban en la calle.

La oposición, ante la seguidilla de hechos sangrientos, apuntó que Negro no posee “peso político” y pidieron que el presidente Yamandú Orsi se “haga cargo”.

