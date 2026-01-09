“Rasguños, las pelotas”: habló el hombre al que le cayó un vidrio encima y mostró bronca

Montevideo Portal
Un inusual hecho tuvo lugar este jueves en la ciudad de Buenos Aires, cuando un panel de vidrio cayó sobre un hombre que estaba sentado en la vereda, en una cafetería.
El involucrado brindó su testimonio sobre lo sucedido en diálogo con América TV, en el cual dio detalles de las lesiones que recibió y también respondió a comentarios formulados en redes sociales y medios de comunicación cuando el hecho se hizo viral.
“Cuando cae el vidrio, quedé inconsciente 30 segundos, más o menos, o un minuto. Y después me asistieron chicos del bar [donde estaba]”, señaló. Luego, una emergencia médica lo trasladó a un centro de salud. El hombre contó que allí lo suturaron con más de 30 puntos.
Según dijo, de acuerdo con lo que le transmitieron en el hospital donde lo atendieron, “podría haber perdido el brazo” o causarle “la muerte”.
“Hay personas que dicen que me hice rasguños; rasguños las pelotas, disculpame”, se quejó después. “No puede ser que se minimicen algunas cosas y hablan por solo hablar. No sé por qué, si es por llenar un programa”, planteó.
El hecho ocurrió en la cafetería y panadería Candela, en el barrio Palermo. Allí, mientras el hombre tomaba una bebida, se ve cómo le cae arriba un vidrio tipo blindex, de aproximadamente un metro de lado, que se desprendió del balcón de un edificio.
“Ahora estoy vivo para contarlo, pero, si no, estaría en la Chacarita [por el cementerio porteño]”, dijo también el hombre en la entrevista televisiva.
