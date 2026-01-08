Internacionales

Pésima liga: tomaba un refresco en una mesa de bar y le cayó encima parte de un balcón

Un hombre resultó herido mientras se encontraba sentado en la vereda de un bar del barrio porteño de Palermo, luego de que un vidrio se desprendiera del balcón de un edificio y cayera sobre él.

El hecho ocurrió en la cafetería y panadería Candela, ubicada en la intersección de las calles Ciudad de la Paz y Jorge Newbery. Las cámaras de seguridad de la zona muestran el momento en el que el hombre, que estaba bebiendo un refresco, es alcanzado por un vidrio tipo blindex, de aproximadamente un metro de lado. Según informó el canal Todo Noticias, el objeto cayó desde un balcón de un cuarto piso del edificio situado sobre el local.

Tras el impacto, personas que se encontraban en el lugar solicitaron asistencia médica. Minutos después, arribó una ambulancia del SAME, cuyo personal atendió al hombre en el lugar.

??TOMABA UN CAFÉ EN PALERMO, SE LE CAYÓ UN VIDRIO Y ZAFÓ DE MILAGRO



??El cliente desayunaba en la vereda de un bar de #Palermo cuando un pedazo de vidrio lo noqueó. Por suerte está fuera de peligro Pero se llevó el susto de su vida. #video #viral #caba #bar pic.twitter.com/RC6ePQ3iCa — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) January 8, 2026

De acuerdo con la evaluación médica inicial, la víctima presentaba un importante sangrado en la cabeza y en el brazo izquierdo. Posteriormente, se le diagnosticó un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo, con ruptura de tres tendones, y lesiones en la cabeza, aunque sin riesgo de muerte.

Poco después también intervino personal de Bomberos, que ingresó al edificio de donde se desprendió el vidrio y retiró de manera preventiva un segundo panel de las mismas dimensiones, que se encontraba astillado junto al espacio vacío dejado por el primero.

De acuerdo con la información recabada, el apartamento se encontraba deshabitado y su propietario reside actualmente en la provincia de Corrientes. El acceso a la vivienda fue facilitado por el encargado del edificio, quien contaba con la llave de la unidad.

Hasta el momento no se informó si existió contacto entre el propietario del departamento y la víctima, ni si se iniciaron acciones legales a raíz del episodio.