“Quiero respetar el dolor de la madre y de todos”: Cosse tras muerte de niños secuestrados

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, lamentó este viernes el hallazgo de los cuerpos de Alfonsina y Francisco Morosini Ramos, de 2 y 6 años, que fueron encontrados junto al cadáver de su padre, Andrés Morosini, que fue quien les causó la muerte tras haberlos secuestrado este miércoles.

La jerarca dijo que es “un día muy doloroso” para el país. “Creo que ni nos imaginamos lo que debe ser estar en el cuerpo de esa madre. Da para reflexionar mucho, más allá del sentimiento de angustia que nos embarga a todos”, afirmó en rueda de prensa.

Cosse habló de la necesidad de “fortalecer las instituciones” y tener “mucho trabajo interinstitucional”. “Quienes determinan las medidas posteriores son los juzgados, entonces los tres poderes del Estado y la ciudadanía tenemos que trabajar en conjunto”, aseguró.

“La violencia basada en género es un problema y una tragedia en Uruguay, entonces tenemos que fortalecer instituciones, la coordinación y la solidaridad. No quiero declarar más sobre este tema porque es muy doloroso y quiero respetar el dolor de todos los uruguayos y de esa madre, que no nos imaginamos lo que debe estar pasando por su cuerpo”, finalizó.

En su cuenta de X, la vicepresidenta agregó: “No hay palabras para tanto horror. La violencia vicaria es una forma brutal de violencia de género: dañar a las madres a través de sus hijos e hijas. No podemos naturalizar tanto dolor. Necesitamos mejores protocolos, respuestas más rápidas y un compromiso firme con la prevención. Fortalecer la institucionalidad es imperioso”.

Los tres cuerpos fueron hallados sobre el mediodía de este viernes en el interior del auto marca BYD que era propiedad del hombre a tres metros de profundidad en el cauce del arroyo Don Esteban, en el departamento de Río Negro.

El sitio se encuentra dentro del área en la que las cámaras captaron el paso del auto, y allí se encontraron huellas compatibles con el rodado del vehículo, marcas que indican que el coche se habría dirigido en línea recta hacia el torrentoso curso de agua.

El hombre se presentó el miércoles en la casa de su expareja, Micaela Ramos, en la ciudad de Mercedes, domicilio al que tenía prohibido ingresar debido a una denuncia de la mujer. Allí la amenazó, le dijo que no vería más a los niños y huyó con ellos a bordo del automóvil.

