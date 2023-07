“¿Quiere hacer gimnasia?”: el cruce entre Olmos y Perrone por el espacio en el Legislativo

Política

Montevideo Portal

Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, planteó este miércoles 19 la idea de construir un nuevo edificio para el uso de las Cámaras de Diputados y Senadores, con el fin de “trasladar el diario funcionamiento administrativo y parlamentario”. De este modo, el legislador procura dejar el Palacio Legislativo únicamente para “acontecimientos especiales”.

La idea encendió un debate en los últimos días sobre la preservación del histórico edificio y el uso que le dan los legisladores y demás funcionarios.

En tal sentido, el diputado cabildante Álvaro Perrone listó algunas falencias que el Legislativo posee: “No tiene vestuarios, no tiene un comedor, la prensa no tiene espacios adecuados, hay lugares que falta limpieza, no hay seguridad, no funcionan cámaras…”, enumeró, al tiempo que recalcó que el edificio “tiene componentes históricos que hay que preservar”.

Ante esta opinión, su colega Gustavo Olmos, del Frente Amplio (FA), bromeó sobre la necesidad de los vestuarios en la casa legislativa. “No sé, ¿quiere hacer gimnasia Perrone? No tengo idea”, comentó en rueda de prensa, consignada por el periodista Leonardo Sarro.

Perrone, por su parte, respondió vía Twitter a Olmos, asegurando que los vestuarios serían para la gente de mantenimiento y limpieza, que “se tienen que cambiar en los baños”.

Asimismo, arremetió que el diputado de la oposición “solo mira por los legisladores”, cuando en realidad en el Palacio Legislativo “trabaja mucha más gente”.

En síntesis, lo que Olmos plantea es que el edificio “precisa espacio”, mientras que Perrone está de acuerdo con la propuesta inicial de Rodríguez de resguardar el edificio a futuro. “Entiendo que los espacios que hay son los suficientes para trabajar, pero habría que mejorar algunos temas” como los que mencionó, concluyó el cabildante.

El patrimonio

Rodríguez, en tanto, insistió en que “es necesario apelar a la mirada a largo plazo en materia arquitectónica” cuando se habla del Palacio Legislativo.

En rueda de prensa, el diputado nacionalista instó a “prever, pensar y salir un poquito de lo coyuntural”, ya que, en lo que hace al patrimonio, “es necesario pensar con luces largas, mirar a largo plazo”.

“Hay que tenerle respeto a la democracia; hay que tenerles respeto a las instituciones”, enfatizó y añadió que “parte” de ese respeto “pasa por cuidar el patrimonio”.

Montevideo Portal