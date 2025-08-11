“Quedé en shock”: habló testigo de robo de bandera en Las Piedras que dejó dos baleados

Policiales

Luego del incidente ocurrido en las calles Ramón Ortiz y Paraguay, en la ciudad de Las Piedras, este sábado, tras el clásico entre Peñarol y Nacional, el dueño de la casa donde fue robada una bandera del carbonero explicó cómo se dieron los hechos.

En entrevista a Subrayado (Canal 10), contó: “Ya habíamos comido, estábamos en el fuego, jugando unos trucos, y de repente se escuchan unas voces. ‘Quedate quieto que te quemo’: así. Miro para el muro del otro lado, y también [había] una persona con un arma. Quedé en shock, no entendía nada”.

Esos disparos llegaron a destino, efectuados por los delincuentes desde un vehículo, e impactaron en la pantorrilla y el glúteo de dos hombres, de 47 y 51 años. “Cuando quiero acordar, empiezan a los tiros. Empezamos a movernos, a tratar de escondernos para encontrar un refugio por la balacera. Mientras [los delincuentes] sacaban la bandera, algunos corrieron para acá adentro, otros atinaron a meterse al taller, que tenía la mitad de la puerta abierta, y otros se metieron al parrillero”.

El dueño del hogar manifestó estar “conmocionado” por el hecho, y aclaró que junto a su familia no suelen asistir al estadio. “Decidimos dejar de ir para estar más tranquilos”, sostuvo. “Recién hoy estoy cayendo, jamás nos había pasado. Somos gente laburante. Es una casa de familia, no una casa de barras”. Además, señaló que su hija y su esposa se encontraban dentro del hogar.

Este hecho fue uno de los dos ocurridos este sábado en torno al clásico. En Toledo, un policía mató a dos hinchas de Nacional luego de un enfrentamiento.





