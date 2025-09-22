Contenido creado por Joaquín Symonds
La fiscal Fleitas pedirá que Charles Carrera cumpla prisión domiciliaria con tobillera

La Justicia fijó una audiencia para el próximo lunes con el fin de tratar la solicitud de la Fiscalía que investiga el caso.

Montevideo Portal

La Justicia fijó una audiencia para el próximo lunes 29 de setiembre, luego de que la fiscal de Delitos Económicos de 2° Turno, Sandra Fleitas, solicitara la instancia para pedir una ampliación de las medidas cautelares sobre el exsenador del Frente Amplio Charles Carrera. 

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal, Fleitas pedirá que Carrera pase a cumplir prisión domiciliaria y se le coloque tobillera electrónica. También se insistirá con que el exlegislador no pueda usar redes sociales y dar entrevistas a medios de comunicación, algo que en otra audiencia fue negado por la Justicia. 

Carrera está siendo investigado por presuntos beneficios irregulares otorgados a Víctor Hernández, que recibió un disparo de arma de fuego por parte de un policía y quedó parapléjico. 

Ante esto, Hernández se atendió en el Hospital Policial con el aval de Carrera, lo que para Fleitas implicó que se haya incurrido en varios delitos. 

