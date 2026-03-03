“Que se haga justicia”: familia de fallecido en siniestro de El Pinar inició demanda

Montevideo Portal
Un hombre de 70 años falleció el pasado 6 de febrero como consecuencia de un siniestro de tránsito ocurrido el 2 de ese mismo mes en el kilómetro 31 de la ruta Interbalnearia, a la altura de El Pinar. En ese mismo hecho, su hija, una mujer australiana-uruguaya de 45 años, fue internada grave en CTI, donde permanece al día de hoy; asimismo, la pareja de él, una ciudadana rumana de 47 años, y el hijo de ella, un adolescente de 17 (también rumano), resultaron heridos de gravedad.
Javier RIffaud, abogado de las víctimas y la familia del hombre fallecido, aseguró que se inició una demanda penal contra el joven de 19 años que manejaba el otro vehículo. Según dijo el experto legal a Montevideo Portal, cruzó el semáforo en rojo y a “exceso de velocidad”.
“La persona a la que yo represento iba cruzando bien la Interbalnearia, con verde, y de forma totalmente imprevista fue impactada por este conductor. Fue en un segundo: los terminó volcando y lastimando”, manifestó Riffaud.
Así, señaló que se abrió una demanda para que Fiscalía “tome la condena necesaria, que se haga justicia”, que es “lo que la familia quiere”. “Estamos a la expectativa de la evolución médica de la hija de la persona fallecida, que todavía está en un estado muy delicado, pero es interés de la familia que se haga justicia y se formalice la investigación cuanto antes en el entendido de que ya están los elementos de prueba suficientes que permiten determinar la responsabilidad del otro conductor”, indicó.
A su vez, luego iniciarán una demanda por daños y perjuicios que corresponden tanto a la familia de la víctima como a los otros tres pasajeros de la camioneta.
