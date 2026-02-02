Policiales

Siniestro en El Pinar: un chileno y una australiana están internados graves en el Clínicas

Un grave siniestro de tránsito se registró en las primeras horas de este lunes 2 de febrero, sobre las 00:25, a la altura del kilómetro 31 de la ruta Interbalnearia, en El Pinar. Según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera, una camioneta con matrícula chilena y un auto uruguayo colisionaron en un “cruce regulado por semáforos en correcto funcionamiento”.

El auto circulaba de oeste a este con un único ocupante cuando al llegar a la intersección con la avenida Indianápolis embistió a la camioneta extranjera que intentaba cruzar la ruta nacional de sur a norte. En la camioneta viajaban cinco ocupantes; dos de ellos menores y tres mayores.

A raíz del siniestro, un hombre chileno de 70 años que manejaba la camioneta fue diagnosticado con politrauma grave y fue derivado al Hospital de Clínicas, así como también otra mujer —no se brindó su edad— nacida en Australia. En tanto, una mujer australiana de 45 años resultó politraumatizada y fue derivada a La Española.

Una adolescente de 12 años y otra mujer australiana —de la que no se dieron datos sobre su edad— también resultaron politraumatizadas.

El auto uruguayo era conducido por un joven de 19 años, quien fue diagnosticado con traumatismo leve; fue dado de alta en el lugar.