“Que se decidan”, respondió Lacalle Pou a las críticas del FA sobre la baja de tributos

El presidente Luis Lacalle Pou participó nuevamente este lunes de la inauguración de la cosecha de arroz en Vichadero, en el departamento de Rivera.

En rueda de prensa, el mandatario se refirió a varios temas y destacó en el inicio de un nuevo año lectivo que “la transformación educativa saca a los alumnos, a los docentes y también a los funcionarios no docentes de la zona de confort”.

En misma línea que se había expresado en Twitter este domingo, el presidente criticó que en el primer día que se comienza a implementar la reforma educativa la medida que se toma “perjudica a quienes más hay que proteger”.

“Va a contramano de todo el espíritu que se tiene desde todo el sistema educativo”, resumió.

Al ser consultado por las críticas recibidas tras el anuncio de la baja impositiva desde el Frente Amplio, Lacalle Pou dijo que “no es cierto” que se le está devolviendo a la ciudadanía lo que a comienzo del Gobierno se le quitó.

“Han salido varios a decir eso y no es cierto. Que lo justifiquen. Es medio raro, porque al principio dijeron que no había que hacer rebaja de impuesto y ahora dicen que es insuficiente. Que se decidan. En realidad, lo que hay atrás (de las críticas) es algo sistemático. No vamos para un lado, nos pegan. Nos vamos para otro lado, nos pegan. Es ya una reacción inconsciente, automática por decirlo de alguna manera”, afirmó el presidente.

Al igual que lo hizo en la Asamblea General, el primer mandatario ejemplificó con un “policía, una maestra, un sanitario o un funcionario de la salud que tiene que pagar IRPF, que tiene hijos y tiene que pagar un alquiler”.

“Ahora va a pagar menos o no va a pagar. Vayan a decirle a ellos que es una medida que no vale la pena o no sirve. Además, esto va a ser dinero que va a estar en el barrio. Se le afloja el cinturón a ese trabajador o trabajadora y va a volver al almacén, a pagar unas cuentas, no van ac comprar bonos del tesoro ni irse de viaje a Miami. Es para gente que le significa mucho tener esos pesos de más en el bolsillo”, defendió.

Asimismo, Lacalle recordó ambos impuestos (el IRPF y el IASS) fueron creados por el Frente Amplio.

Las criticas

Tras el anuncio realizado el pasado jueves, el viernes el presidente del FA, Fernando Pereira, manifestó que los anuncios tributarios implicaban en realidad una “devolución”.

“Sobre la devolución tributaria, porque es una devolución y no una rebaja, están devolviendo lo que quitaron. Ya anunciamos que estamos de acuerdo y lo vamos a votar”, aclaró.

“Pero recordamos que durante la pandemia se aumentó el IVA para toda la población sin excepciones y se cambió la forma de ajustar el IRPF, lo que hizo que más trabajadores pagaran y que a todos les aumentara. Mucha de la gente que hoy deja de pagar es la que comenzó a pagar hace dos años. Hoy aflojan un poquito la cincha con la que habían apretado a la gente en uno de los peores momentos del país”, apuntó.

En ese sentido, dijo que “las modificaciones propuestas no implican ningún cambio sustancial ni conceptual, ni en el IRPF ni en el IASS”.

