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“¡Qué lo parió!”: el video del árbol “inmenso” que bloquea calle en Punta Gorda

Montevideo Portal

El paso del ciclón extratropical por Montevideo generó fuertes lluvias y vientos, pero también varios árboles caídos en diferentes zonas de la ciudad.

Con el paso de las horas, los efectos de la tormenta generaron distintos videos que comenzaron a circular tanto en redes sociales como entre grupos de vecinos mediante WhatsApp, donde se advertía por las calles cortadas producto del temporal.

Uno de los casos ocurrió en el barrio Punta Gorda, en la calle Zavala Muniz, a escasos metros de la avenida Bolivia, donde un hombre reportó a sus vecinos la caída de raíz de un árbol, que quedó atravesado en toda la calzada.

“Gente, se me complicó para ir al Estadio. Se me cayó un árbol acá en la esquina”, dice un hombre que filmó un video en esa zona.

El hombre muestra que el árbol “inmenso” cayó “entero” de raíz y exclama: “¡Qué lo parió!”.

En la mañana de este miércoles, el árbol todavía no había sido retirado, lo que cortó un transitado pasaje que une avenida Italia con la avenida Rivera en esa zona de Montevideo.

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