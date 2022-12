¿Qué dijo el CEO de Vertical Skies, empresa asociada a espionaje de Bergara y Carrera?

Judiciales

El director ejecutivo de la empresa Vertical Skies, Mario Panizza, dio declaraciones a la prensa luego de que su compañía quedara expuesta cuando se dio a conocer que uno de sus funcionarios dialogó con el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano y le pidió información personal y privada de los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera, lo que incurriría en espionaje en caso de que se comprobara.

En este sentido, Panizza confirmó a Telenoche en una entrevista que conoce personalmente a Astesiano y que, de hecho, intercambiaron mensajes en algunas ocasiones, pero “puramente técnicos”, según dijo.

“Soy una persona de naturaleza técnica, yo conozco las cosas vistas desde otra realidad por mi experiencia en el mundo, de haber trabajado en diferentes áreas. Y bueno, intercambiamos mensajes técnicos, y una vez que vine a Montevideo tuvimos una reunión de 15 minutos donde se le presentaron un par de documentos que también presentamos en otro lado. Por tanto, mi relación con él era estrictamente profesional”, reconoció el CEO de Vertical Skies.

Consultado sobre la solicitud de fichas a Astesiano, Panizza aseguró que fue un “acto personal” de su gerente general en Uruguay, Marcelo Acuña, quien “ya no pertenece a la empresa” hasta que se esclarezca la situación.

“Nunca en mi vida se me ocurriría meterme en la vida de absolutamente nadie. No existió, no existirá ni está escrito, ni nosotros tenemos ningún tipo de registro de que desde mi persona, la empresa en Uruguay ni Estados Unidos se haya dado ninguna orden o recibido de ninguna empresa ningún tipo de solicitud”, indicó.

Expresó que en caso de recibir algún tipo de solicitud de ese estilo “no la tomaría”, pero que como no tiene la capacidad jurídica de interrogarlo, se basa en lo que él dice: “Me dice que fue un pedido que le hicieron y que lo hizo en forma totalmente independiente de la empresa”, sostuvo.

Panizza informó que cuando vio el titular de los medios de comunicación, su “instinto inmediato” fue “tratar de buscar hablar” con las personas involucradas (Bergara y Carrera). “Eso es Mario Panizza como persona, porque si yo estuviera en esa situación, me sentiría muy mal. Yo empatizo, no solo con los senadores, sino con todas las autoridades nacionales, mi reacción inmediata fue ‘necesito hablar con ellos’”, contó.

“Fueron momentos muy difíciles porque estaba tratando de procesar esa situación. Terminado eso, sigo estando a disposición, si es que tengo que pedirles disculpas frente a frente por lo vivido porque así son los hombres”, agregó.

En relación con la Justicia, el CEO de la empresa declaró que tiene “toda la intención” de aportar información que contribuya a dar claridad a las autoridades competentes, en caso de que se necesite.

“Todas las puertas se cerraron y se van a cerrar por décadas [a la empresa]. Cualquier búsqueda de una persona, lo que antes salía como una empresa de alto perfil o reconocida mundialmente, hoy sale que está vinculada a un hecho que nunca existió”, opinó.

“Entonces, el daño lo podemos dimensionar en diferentes áreas. En lo psicológico, yo hace 14 días que estoy recluido. Mi familia ha tenido un impacto psicológico, les han sacado fotos a mis hijos entrando a la escuela, han intentado invadir todas nuestras computadoras, nuestros teléfonos, eso en el ramo personal. Es algo que nunca lo voy a poder sanar, ni yo ni mi familia”, añadió.

“En el plano de la empresa, la empresa está inexistente. No va a existir más. En la historia de la empresa hemos entregado todos los ítems con precisión, a tiempo y sin ningún tipo de inconvenientes. En este caso hicimos una inversión de 50 mil dólares para la capacitación en UTE sin haber recibido un solo centavo”, concluyó.