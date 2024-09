“Prometer es fácil; el tema es cumplir”: Orsi contestó a Lacalle por plebiscito de Pit-Cnt

Elecciones 2024

Walk the talk

El candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, respondió este viernes a Luis Lacalle Pou, presidente de la República, quien criticó a la fórmula opositora por el plebiscito sobre la seguridad social, impulsado por el Pit-Cnt y algunos sectores del FA.

El mandatario aseguró que “decir que va a haber un gran diálogo social es diluir la responsabilidad”. “Tuviste 15 años diciendo que la reforma era urgente, no hiciste la reforma, no aportaste cuando tuviste que aportar, parte de tu partido político apoya una reforma constitucional y no decís qué vas a hacer”, sostuvo.

Ante estos dichos de Lacalle, Orsi respondió a través de la red social X. “Por supuesto que decimos lo que pensamos y lo que vamos a hacer. Prometer es fácil. El tema es cumplir, ser coherentes, ser honestos”, dijo.

“¿Se olvidaron de sus promesas de no tocar la edad jubilatoria ni los combustibles? Necesitamos más trabajo, más crecimiento y más honestidad”, agregó.

Acerca del plebiscito, Lacalle afirmó que tiene “la obligación de defender una reforma que hace muchos años que se dice que es urgente y que ahora se apela por parte de uno a reformarla; para otros es un diálogo social”.

Por supuesto que decimos lo que pensamos y lo que vamos a hacer. Prometer es fácil. El tema es cumplir, ser coherentes, ser honestos. ¿Se olvidaron de sus promesas de no tocar la edad jubilatoria ni los combustibles? Necesitamos más trabajo, más crecimiento y más honestidad. https://t.co/M4zgN4sZLu — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) September 13, 2024