“Preocupación y rechazo”: el reclamo de blancos y colorados al gobierno por Venezuela

Política

El Partido Nacional y el Partido Colorado rechazaron las declaraciones del canciller Mario Lubetkin, en las que sostuvo que Uruguay ya no reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, y tampoco a Nicolás Maduro.

Desde las filas blancas repudiaron “el nuevo rumbo que marca el gobierno retirando el reconocimiento al presidente Edmundo González Urrutia dado por nuestro país en sintonía con la inmensa mayoría de las democracias del mundo”.

Asimismo, el Partido Nacional reafirmó, en una declaración, su “compromiso con la democracia y el respeto a las voluntades populares expresadas por el voto”. Asimismo, exhortó a “respetar y cuidar las acciones que mantienen a Uruguay con su alto prestigio internacional”.

“Instamos a la Cancillería y al Gobierno Nacional a revisar su postura frente a la situación que vive el hermano país de Venezuela, reconociendo el resultado del voto ciudadano expresado en las últimas elecciones y al Sr. Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela”, expresó el Partido Nacional.

Por otro lado, los colorados también expresaron “su profunda preocupación y rechazo ante la reciente decisión del gobierno de cesar el reconocimiento de González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela”.

Según señaló el Partido Colorado en la declaración, la medida aplicada por la administración de Yamandú Orsi “representa un grave retroceso en el compromiso de nuestro país con la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región”.

“La comunidad internacional ha reconocido a González Urrutia como el legítimo líder venezolano tras un proceso respaldado por fuerzas democráticas, y desconocerlo equivale a brindar legitimidad a un régimen que ha vulnerado sistemáticamente las libertades fundamentales del pueblo venezolano”, expresaron desde filas coloradas.

En esta línea, el Partido Colorado expresó que el Frente Amplio “ha adoptado una postura que no solo contradice los principios democráticos, sino que también se aparta de la tradición histórica de Uruguay de apoyar la lucha de los pueblos por su libertad y democracia”. “Este giro diplomático es preocupante y envía un mensaje equivocado a la comunidad internacional, alineándose con actores que han sostenido prácticas antidemocráticas en la región”, agregó.

De ese modo, los colorados reafirmaron su “compromiso con la democracia, la justicia y los derechos humanos” y exhortaron al “gobierno a reconsiderar esta postura, recuperando la coherencia y el liderazgo de Uruguay en la defensa de los valores republicanos”. “Seguiremos apoyando al pueblo venezolano en su lucha por recuperar la institucionalidad y el estado de derecho”, concluyeron.

Las declaraciones de Lubetkin

“Ni a Maduro ni al presidente que señaló haber triunfado según las actas que mostró por internet”, expresó el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, al diario español El Mundo.

La posición del gobierno del Frente Amplio dista de la de Luis Lacalle Pou, que el pasado 4 de enero recibió a González en la residencia de Suárez y Reyes. En ese momento, la Cancillería emitió un comunicado en el que reafirmó su convicción de que el opositor de Maduro sea considerado presidente legítimo.

“No reconocemos la situación en función de cómo se dio el proceso electoral. Eso no cambia. Tenemos, sí, un problema: las relaciones entre Uruguay y Venezuela están a cero, las embajadas están casi cerradas. ¿Qué hacemos con los miles de uruguayos que están en Venezuela? ¿Quién los protege? Alguien me preguntó si esto significa el restablecimiento de relaciones diplomáticas y mi respuesta es no”, expresó el exsubdirector de la FAO.

Para Lubetkin, la situación en el país caribeño es “ambigua”, aunque recalcó que Uruguay no es “el único país que tiene esa posición”. Al ser consultado sobre si Maduro es un dictador, el ministro respondió: “Eso ya lo definió el presidente; él planteó efectivamente el concepto de dictadura y que no podemos reconocer una realidad democrática cuando el proceso electoral no estuvo a la altura de las garantías que nos puede dar un Estado democrático”.

“No lo reconocemos, pero hay que resolver un problema objetivo que tenemos y tenemos que encontrar las fórmulas”, afirmó.