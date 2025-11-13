“Prefiero dejarlo ahí”: qué dijo Orsi tras su “molestia” por discurso de la B’nai B’rith

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado en la noche de este miércoles sobre el discurso que dio el presidente de la B’nai B’rith, Jorge Tocar, durante la conmemoración del aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, en el que pidió que se reactive el acuerdo entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén.

El pasado lunes, el mandatario asistió a la sede de la organización judía para participar en la ceremonia. Luego de escuchar la alocución de Tocar, Orsi no ocultó su sorpresa y su molestia, ya que en este tipo de actividades no se suelen abordar temas relacionados a la coyuntura política de actualidad.

Incluso, el presidente no aplaudió al final del discurso, se fue rápidamente del lugar y optó por no dar declaraciones a la prensa. “Ya está, ya pasó. Creo que no aporta nada lo que yo diga ahora. Prefiero dejarlo ahí. Es como en el truco: jugá callado. Es lo mejor que podemos hacer”, afirmó Orsi en rueda de prensa este miércoles.

Además, dijo que el “valor” principal es que la actividad “trataba de otra cosa”. “Que cualquier otra cosa opaque una actividad como esa, creo que habla muy mal de cómo estamos enfocando la cosa”, añadió.

Consultado por las declaraciones del presidente del Comité Central Israelita (CCI), Roby Schindler —quien dijo que el discurso fue “inoportuno” y que Orsi “no se sintió cómodo” con lo ocurrido—, el presidente destacó que tiene un “vínculo bastante cercano”.

En otros temas, Orsi se refirió al diálogo que mantuvo con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, por el conflicto entre el Estado uruguayo y el astillero Cardama. “No fue para interceder; me preguntó cómo estaba la cosa y que él conocía a la gente. Es lo que tiene que pasar”, comentó.

“Quería interiorizarse de cómo estaba la cosa acá, lo que había pasado y cómo la veía yo; no mucho más que eso. Él defiende a la empresa gallega y yo sé que los astilleros de Galicia son buenos y, genéricamente, son prestigiosos. No fuimos al caso puntual; fue lo suficientemente respetuoso como para cometer la imprudencia de meterse en un tema de negocios y no de relaciones diplomáticas”, finalizó.

