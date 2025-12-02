“Potencialmente letal”: tras convulsiones, piden traslado “urgente” de García Troche

Internacionales

Los abogados Luis A. Samaniego Correa y Daniel Garcete, representantes legales de Gianina García Troche en Paraguay, hicieron una “petición urgente” a la jueza Rosarito Montania para que su clienta sea trasladada desde el Hospital Militar de Asunción a un centro de salud de “alta complejidad” para “evitar un daño irreparable”.

El pedido de la defensa de la esposa del narco prófugo Sebastián Marset se dio después de que la mujer, quien está presa en la cárcel Militar Viñas, sufriera episodios de convulsiones.

En el pedido a la jueza, difundido por el canal Ñanduti de Paraguay, Samaniego Correa y Garcete sostienen que García Troche se encuentra en un “estatus convulsivo no refractario, un cuadro neurológico crítico, potencialmente letal, que exige intervención inmediata de neurólogos, monitoreo en unidad de terapia intensiva, estudio de tomografía, laboratorio de urgencia y vigilancia continua en un centro hospitalario especializado”.

Según los abogados, el Hospital Militar en el que se encuentra la esposa de Marset no cuenta con los equipos necesarios para proporcionarle la atención que ella necesita. Sin embargo, la Justicia de Paraguay teme que en el traslado la uruguaya sea rescatada por integrantes del clan que encabeza su marido.

En diálogo con ABC Color este martes, el doctor Darío Fretes, director del Hospital Militar Central, dijo que García Troche está “estable” y respira sin asistencia. La mujer está internada en la unidad de cuidados intensivos “solo para monitoreo y para evitar que vuelva a convulsionar”.

Tras realizarle una tomografía, los médicos descartaron que García Troche haya sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico. El médico confirmó que, “a consecuencia de las convulsiones”, la mujer tiene algunos hematomas, debido a que cayó al piso y se golpeó la cabeza.

“Tiene pequeños hematomas, pero no revisten ninguna gravedad”, señaló Fretes en declaraciones a radio Ñanduti.

Según informó el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, la mujer ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva cerca de la medianoche, no por un cuadro grave, sino como medida de precaución para garantizar un monitoreo.

“Se comunicó conmigo el presidente de la Corte Suprema de Justicia Militar, el general Ángel Narváez, y me dijo que tomaron la decisión de evacuar a la señora porque presenta algunos cuadros de alteración. No se puede decir que sea un cuadro de convulsión, pero fue muy reiterativo”, señaló el jerarca, según declaraciones consignadas por el diario ABC.

“Fue solamente para asegurarnos de que esté bien cuidada y controlada. Está totalmente consciente”, señaló el funcionario.

Consultado sobre los reclamos de la defensa de García Troche, el ministro dijo que recibe en la cárcel “la visita de sus padres, de sus hijos y de su abogado”.

El director del Hospital Militar, en tanto, confirmó que la esposa de Marset continúa en terapia intensiva, “pero es solamente para monitoreo”. “Se encuentra totalmente estable y para culminar sus estudios. Vamos a aprovechar que está en el hospital para completar todos los estudios de todas las especialidades que intervengan”, indicó.

Fretes dijo que no hay un plazo estimado para otorgarle el alta médica.