¿Planeando vacaciones? meteorólogo detalló el “reparto” de lluvia para el resto de enero

Si los fenómenos meteorológicos fueran material de las casas de apuestas, Guillermo Ramis se habría anotado un poroto. Tal como él adelantara, la depresión frontal —llamada también ciclón extratropical—, que afectó al país durante el fin de semana, se limitó exclusivamente al sábado.

Este lunes, en su espacio matutino en Informativo Sarandí, el experto señaló que en el departamento de Canelones se registró un acumulado de lluvias de 105 milímetros, y que en el sur del país en general el nivel fue “de entre 67 y 70”.

Ramis señaló que estas precipitaciones contribuyen a paliar el déficit hídrico padecido en varias zonas del país, y la buena noticia —para el agro, no para quienes salen de vacaciones— es que hay más agua en camino.

Días atrás, el profesional había adelantado lluvias para los días 15, 16 y 17 de enero. Ahora, más cerca de esas fechas, afinó su proyección. “El 15 habrá una precipitación en todo el país y el 17 habrá otra, aunque esta será más raleada”, dijo.

“El jueves 15 llueve bastante bien en todo el país, con alguna célula de tormenta al sur del río Negro”, detalló.

Posteriormente, anunció precipitaciones para la última semana del mes. “El 25, 26 y 27 hay una precipitación bastante buena”, avizoró. Para tranquilidad de la población, aclaró que no se producirá ningún fenómeno extremo como el del pasado sábado.

En cuanto al próximo febrero, consideró que habría “un subibaja permanente de temperatura, pero con menos lluvias que enero”.

Ahora en verano se da la invasión de aire cálido y después de aire más fresco, y ambos forman células de tormenta y buena lluvia”, explicó.

Sobre las temperaturas en la corriente semana, adelantó que habría un calor consistente con el hecho de que estamos en verano, pero no anunció días bochornosos como los del cierre de diciembre.

Según el meteorólogo, las máximas más altas serán de 30 grados, y se registrarán hoy y el jueves. El resto de los días serán más bajas, especialmente durante el fin de semana.

El sábado, la mínima en el sur del país sería de 16 grados y la máxima de 25. El domingo, los valores serían de 18 y 23, respectivamente.