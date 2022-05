“Piense lo que quiera”, respondió Orsi a Bianchi tras critica por viajar en primera clase

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, fue cuestionado en redes sociales en las últimas horas por una foto que difundió junto al jerarca en Twitter el jugador de fútbol uruguayo nacionalizado lituano Nicolás Vikonis.

En la imagen se ve al arquero uruguayo que juega actualmente en el fútbol mexicano sentado junto a Orsi en un avión y en primera clase, circunstancia que fue cuestionada por usuarios de la red social, pero también por la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi.

“Típico de la izquierda y cuánto más radical peor: quieren el socialismo cuando no están en el poder. Se trata de llegar a él para disfrutar los lujos y privilegios de los que solo la dirigencia puede disfrutar”, escribió Bianchi.

También el senador Sebastián da Silva ironizó sobre la imagen y escribió: “Una charla muy obrera y popular entre canapés y champagne francés”.

Orsi, por su parte, informó este lunes que fue invitado por el gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha (Ecuador) en el marco del bicentenario de la Batalla de Pichincha.

El jefe comunal señaló que participó en Quito de una “mesa de reflexión sobre el rol de los gobiernos locales en la construcción de los estados de Latinoamérica”.

Con respecto al comentario expresado por Bianchi, Orsi replicó: “Graciela, que me hayan pagado estadía y pasaje no es lo más importante, en cambio que utilicemos las redes para calificar sin tener todos los elementos no está bueno. Me podías haber preguntado. Eres libre de pensar lo que quieras, pero con todo sobre la mesa. Mis respetos”.

Un día antes, desde la cuenta oficial de la Intendencia de Canelones se informó que Orsi participó en la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Pichincha y que “junto a su equipo compartió un desayuno ofrecido por la prefecta Paola Pabón para altas autoridades de países de la región”.

Graciela, que me hayan pagado estadía y pasaje no es lo más importante, en cambio que utilicemos las redes para calificar sin tener todos los elementos no está bueno. Me podías haber preguntado. Eres libre de pensar lo que quieras pero con todo sobre la mesa. Mis respetos. https://t.co/Rq2IpGtI1k — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 23, 2022

????????El Intendente @OrsiYamandu participa en la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Pichincha (Ecuador).

Junto a su equipo compartió un desayuno ofrecido por la Prefecta @PaolaPabonC para altas autoridades de países de la región. ?? pic.twitter.com/patmvmlx35 — IntendenciaCanelones (@IdCanelones) May 22, 2022

Invitados por @PichinchaGob, en el marco del bicentenario de la Batalla de Pichincha, participamos en Quito de una mesa de reflexión sobre rol de los gobiernos locales en la construcción de los Estados de Latinoamérica. pic.twitter.com/PXcPrnCqp7 — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 23, 2022

