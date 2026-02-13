Locales

“Pensamos lo peor”: conducía por Paysandú cuando sobrevinieron vientos de más de 100 km/h

En la noche del miércoles, un frente semiestacionario ingresó al país, fenómeno que generó tormentas fuertes, lluvias, actividad eléctrica y granizadas.

El departamento de Paysandú fue uno de los lugares donde la tempestad se hizo sentir con más fuerza.

Según datos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la estación ubicada en el Aeropuerto Chalkling, cerca de la capital departamental, registró rachas de viento de hasta 111 km/h, alrededor de las 3:00.

Los mayores destrozos se concentraron en el camino que conecta a las localidades de Porvenir y Pueblo Esperanza, con al menos una veintena de voladuras de techos y la caída de numerosas columnas del tendido eléctrico. Como consecuencia, unos 500 clientes de UTE permanecieron sin suministro en la zona de Porvenir, según informó el periódico El Telégrafo.

La calamitosa situación hizo pasar un mal momento a una familia que viajaba por la ruta 3, y que se vio sorprendida por el viento.

"Ruta 3 a las 2:30. Veníamos de unas pequeñas vacaciones en familia en Salto, mi esposo y nuestros tres niños”, contó Catherine Barrios en un video divulgado por Estación BCP.

“Tuvimos que parar en el destacamento de Paysandú. Pensamos lo peor; parecía que íbamos a volar", contó la mujer en las imágenes que compartió.

Granizo y viento causaron pérdidas en arrozales del este

El fenómeno también impactó en el este del país, con daños relevantes en cultivos de arroz en Cebollatí. Unos 15 productores resultaron afectados, según explicó Rosalino Almeida Jaime Murdoch, integrante de la regional de la Asociación de Cultivadores de Arroz.

El granizo y los vientos intensos golpearon principalmente la franja entre Cebollatí y el Estero de Pelota, con daños en chacras que se encontraban en la etapa final de maduración. En declaraciones a Mega FM 91.9 Vergara, Murdoch señaló que aún es temprano para dimensionar pérdidas totales, aunque ya se formó una comisión de granizo junto a los molinos para evaluar caso a caso.

El dirigente agregó que la recuperación dependerá de seguros con la industria o acuerdos con bancos, mientras la gremial brinda apoyo directo a los productores.

Además, confirmó que la inauguración oficial de la zafra arrocera será el 10 de marzo en el establecimiento de Néstor Santos (empresa Frandilco), instancia en la que se prevé plantear ante autoridades nacionales la situación generada por la emergencia climática.