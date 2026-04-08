“Pensamiento autoritario”: oposición por palabras de Bettiana Díaz sobre tribunal militar

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Tras la polémica generada este martes en la Cámara de Senadores a partir de la moción presentada por la frenteamplista Bettiana Díaz para que la versión taquigráfica de la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, sea remitida a la Comisión de Honor del Ministerio de Defensa, legisladores de la oposición salieron al cruce y adelantaron que es “una amenaza”.

El Senado celebró una sesión en la que se votaron las venias para el ascenso de los militares César Richard Lerena y Frederick Aldo Fontanot Arcardini, quienes contaron con apoyo unánime de los senadores presentes en el plenario.

La polémica surgió cuando se votó la venia para que Ismael González —capitán de navío que inspeccionó los barcos del astillero Cardama—, la que no había contado días atrás con el apoyo del Partido Nacional en la Comisión de Defensa de la Cámara alta. En esta oportunidad, la venia fue aprobada con 17 votos del oficialismo, sin apoyo de la oposición.

Tras esto, Díaz presentó una moción para que las versiones taquigráficas de la interpelación a Lazo y la de la sesión del martes sean estudiadas por la Comisión de Honor de Defensa, debido a que la oposición hizo “adjetivaciones bastante duras” contra González.

La reacción de los legisladores del Partido Nacional fue en rechazo a la propuesta, que fue aprobada solamente con votos oficialistas.

En diálogo con Montevideo Portal, el senador nacionalista Sergio Botana aseguró que la moción presentada por la frenteamplista deja en evidencia que “todavía hay reminiscencias de pensamiento autoritario”. “Hay gente que cree que puede subordinar a la institución más libre de la República; indudablemente, si la idea era amenazar a los parlamentarios, eso en el Uruguay no cabe”, agregó.

Además, detalló que “pueden hacer lo que quieran” con la información que va a recibir la Comisión de Honor, porque lo que se menciona en el Parlamento es “libre”.

Para el nacionalista, esta postura del Frente Amplio es una “amenaza”, algo que “no cabe” en la oposición, ya que “las taquigráficas son libres” y pueden ser utilizadas del “modo que quieran”.

Con respecto a posibles medidas parlamentarias que pueda tomar la oposición, Botana afirmó: “Ocuparnos del tema sería avalar una medida que va en contra de la libertad de la República. El tema tiene un rechazo, pero no tendrá pronunciamiento de tipo alguno”.

Por último, cuestionó la medida del Frente Amplio y se refirió a figuras históricas de la fuerza política de izquierda. “Que le consulten al viejo Michelini y a Líber Seregni a ver qué opinan de esta propuesta”.

Por su parte, el senador del Partido Colorado Robert Silva dijo en el plenario del Senado que la moción es “un disparate machazo”, que “atenta contra la democracia”.

Además, dijo que es un “grave error” que los militares analicen las declaraciones de los senadores. Agregó que esta decisión podría marcar “un antes y un después”, ya que el tribunal de Honor “no tiene bajo ninguna circunstancia” que pronunciarse en base a opiniones de los legisladores.

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