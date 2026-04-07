El “Senado se somete al imperio del tribunal militar”: polémica tras moción del FA

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La Cámara de Senadores aprobó en la tarde de este martes la venia para ascender a Ismael González —capitán de navío que inspeccionó los barcos del astillero Cardama— a contralmirante; contó solamente con los votos del Frente Amplio.

En las últimas horas, el Senado celebró una nueva sesión, en la que se votaron las venias para el ascenso de César Richard Lerena y Frederic Aldo Fontanot Arcardini, quienes contaron con apoyo unánime de los senadores presentes en el plenario.

La polémica surgió cuando se votó la venia para que González ascienda, la que no había contado días atrás con el apoyo del Partido Nacional en la Comisión de Defensa de la Cámara alta. En esta oportunidad, la venia fue aprobada con 17 votos del oficialismo, sin apoyo de la oposición.

El senador nacionalista Javier García mencionó que esta decisión era para “premiar la carrera” de González, ya que “la democracia impone que los oficiales Generales deban lealtad institucional”, y lo que pasa con este caso en particular es que “la lealtad” del oficial al que se le acababa de aprobar su ascenso “no es con las instituciones”, debido a que “no fue propuesto por su institución”.

“La Armada, en una nota, está que el comandante en jefe designado por este gobierno no lo quiere [a González] como contralmirante”, agregó. Además —detalló— que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, tampoco buscaba el ascenso del entonces capitán de navío.

Por otro lado, se aprobó una moción presentada por la frenteamplista Bettiana Díaz para enviar al Tribunal de Honor del Ministerio de Defensa las versiones taquigráficas de la interpelación de la ministra Lazo realizada en diciembre de 2025 y la de la sesión de este martes para que se analicen en el entorno de la cartera, debido a que “se hicieron adjetivaciones bastante duras” por parte de la oposición contra González.

Díaz aseguró que los dichos contra el militar “lesionan el honor de las Fuerzas Armadas y, particularmente, del capitán de navío, que justamente también se ha visto afectado en las declaraciones”.

Ante la aprobación de esta moción, la cual solamente contó con los votos del Frente Amplio, se generó un clima tenso, ya que, según el senador nacionalista Sergio Botana, “la República quedó sometida al juzgamiento de los mandos militares”. “Nunca creí que pudiera ver esto en el Senado”, agregó sorprendido.

Por su parte, el senador de blanco Rodrigo Blás detalló que esta decisión “es un disparate”, debido a que las fuerzas militares analizarán los dichos de los legisladores.

Por su parte, García se refirió a la presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse: “Lo que me preocupa es usted, porque está por encima de nosotros y por más de que sea una par en los votos, es la que representa el único poder del Estado que tiene representación de toda la ciudadanía”.

Ante esto, se refirió al voto favorable de Cosse a la moción, ya que la vicepresidenta de la República “tiene la obligación de defender a la República”. “Esta votación es antirrepublicana, porque se podrá haber hecho en el calor de la discusión, pero una vez que se medita, usted no puede permitir que no se ponga a consideración”, agregó el nacionalista.

“Es la primera vez que un Senado se somete al imperio de un tribunal militar”, sentenció.

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