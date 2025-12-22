“Peligra el servicio”: guardavidas de Montevideo hacen paro y se declaran en conflicto

Política

A más de un mes de haber bajado a las playas de la capital en una nueva temporada estival, los guardavidas de Montevideo se declararon en conflicto y realizan un paro de 24 horas este lunes 22 de diciembre.

En un comunicado difundido por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), el grupo de guardavidas se mostró en contra de los “recortes” por parte de la Intendencia de Montevideo y alertó que “peligra” su servicio en las playas.

Los trabajadores municipales se declararon en asamblea permanente y no descartan “otras medidas”. “Quienes toman las decisiones desde cargos directivos bien remunerados deben asumir la responsabilidad de sus errores político-económicos, sin trasladar las consecuencias a los salarios de los trabajadores mediante recortes injustos”, señala el comunicado.

Con carteles y en “contra de la zafralización”, los guardavidas de Montevideo se manifestaron este lunes frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Según el sindicato, se movilizan por vacantes de personal sin cubrir, ausencia de seguridad en las playas, incertidumbre frente a las próximas vacantes, falta de materiales y porque peligra el programa de escuela del mar.