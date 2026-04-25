“Pasa en el transporte últimamente”: gremial de Copsa por paro tras agresión a chofer

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El presidente de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATCopsa), Andrés Martínez, se refirió a las medidas tomadas por la gremial luego de que un chofer fuera agredido en la madrugada de este viernes.

Los funcionarios de la empresa de transporte decidieron realizar un paro desde el viernes hasta este sábado por la mañana, luego de que un conductor de esa empresa UCOT fuera brutalmente agredido en la esquina de bulevar Artigas y Burgues, donde el bus, que iba expreso, se habría rozado con un auto.

Ante esto, Martínez señaló a Radio Montecarlo que la medida fue adoptada por la golpiza al trabajador y porque desde la compañía mantienen algunas deudas con los funcionarios.

Según detalló, en los últimos días, la gremial y Copsa mantuvieron reuniones para encontrar una solución al atraso de pagos. “Habíamos concretado que la empresa abonara el día 10 un monto que rondaba el 60% del salario y el 40% restante en la semana pasada nos iba a ir adelantando salario. Eso lo incumplió”, aseguró.

Ante esto, la compañía propuso pagar su deuda el próximo 30 de abril, pero desde ATCopsa no aceptaron la propuesta.

Además, explicó que la empresa mantiene atrasos en el pago del salario vacacional. Según indicaron, quienes salen de licencia perciben el 75% del salario, mientras que el 25% restante queda pendiente.

Al reincorporarse, los empleados cobran el 100% correspondiente a la licencia, aunque Martínez sostuvo que el mecanismo no es el adecuado, ya que —en el caso de los jornaleros— ambos conceptos deberían abonarse al momento de iniciar el descanso.

Por otro lado, se refirió a la violencia con la que conviven los choferes: “Acompañar a los compañeros de UCOT que están con la problemática de la violencia, cosa que repudiamos, que es común y que pasa en el transporte últimamente. Ya pedimos una reunión urgente para el lunes con la UNOT para tratar todos estos temas”.