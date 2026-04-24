Desmayado a golpes: Ucot para hoy por brutal agresión a un chofer en medio de una avenida

Los trabajadores de la compañía de transporte UCOT decidieron parar este viernes, luego de que un conductor de esa empresa fuera brutalmente agredido.

Según informó en redes sociales el comunicador Julio Casavieja, el hecho ocurrió esta madrugada en la esquina de bulevar Artigas y Burgues, donde el bus de UCOT, que iba expreso, se habría rozado con un auto

Enfurecido, el conductor del auto en cuestión subió al autobús, golpeó al conductor hasta desmayarlo y luego escapó por una ventanilla. Ya sin gobierno, el ómnibus terminó por chocar por detrás una unidad de otra compañía.

Por esa razón, el sindicato de trabajadores de Ascot-UCOT decidió llevar adelante un paro a partir de los primeros servicios del día viernes 24.

“Nuestro compañero fue víctima de una brutal agresión por parte de un individuo mientras cumplía con sus tareas laborales, la cual lo dejó inconsciente y derivó en un siniestro vial al colisionar la unidad que conducía contra otro ómnibus”. Refiere el sindicato en un comunicado, que enfatiza que el hecho “puso en riesgo” la vida del chofer “y la de terceros, pudiendo haber desencadenado una tragedia”.

Viernes 24 de Abril paro de 24 horas por agresión a compañero. pic.twitter.com/LI7YGOmMXm — N@ndito ®? (@NanditoUY) April 24, 2026

Además de repudiar el hecho, los trabajadores exigieron a las autoridades “el inmediato esclarecimiento de lo sucedido, la identificación y sanción del responsable y la implementación urgente de medidas concretas que garanticen la seguridad de los trabajadores”.

Los trabajadores se reunirán en asamblea este mediodía y en esa instancia evaluarán “los pasos a seguir”. Posteriormente, llevarán a cabo una movilización.

“No podemos ni vamos a naturalizar la violencia. La integridad física y la vida de quienes prestan servicio deben ser una prioridad”, destaca el sindicato.



Según consignó posteriormente Informativo Sarandí, el agresor fue retenido en el lugar por transeúntes y luego arrestado por la Policía.



En cuanto al trabajador, fue trasladado al sanatorio del BSE, donde se le diagnosticaron múltiples fracturas en el rostro.