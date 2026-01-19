Locales

“Para el agro, crítico; para el turismo 10 puntos”: el pronóstico de Serra para fin de mes

El experto José Serra compartió sus perspectivas meteorológicas para lo que queda del primer mes del 2026, días en los que se desatará una “situación complicada” para el agro.

En esa línea, el experto afirmó que el país está “sin agua” y que atraviesa una sequía agrometeorológica, que se da cuando los requerimientos hídricos no suplen los de los cultivos y de la sociedad.

A pesar de que las lluvias de las últimas semanas “fueron muy buenas”, no han sido suficientes. “Fueron paliativas. Algo que momentáneamente sirvió”, explicó Serra a Montevideo Portal.

“De ahora en más, nos aguarda un período de ausencia de precipitaciones, lo que va a llevar a que el déficit vuelva a afectar al sector agrícola ganadero en la región sur”, explicó el meteorólogo, que prevé que no llueva hasta principios de febrero.

La situación que Serra plantea implicará “alto riesgo de incendio forestal”. “Para el agro, muy crítico, complicada la situación. Para el turismo, diez puntos”, aclaró el meteorólogo.

El experto prevé que esta situación también ocurra en febrero, por lo que los productores agrícolas están, a su modo de ver, “con alerta amarilla o más”.

Tal como informamos, el meteorólogo Guillermo Ramis prevé que en el sur del país los valores máximos “cotizarán al alza” con el paso de los días: desde los 23 grados previstos para hoy, hasta los 28 o 29 que se alcanzarían durante el fin de semana. En cuanto a las lluvias, no se esperan de momento.

“Puro sol”, sostuvo el experto en Informativo Sarandí, y recordó que las variaciones del tiempo dejan ganadores y perdedores.

“Para los turistas, todo bárbaro”, comentó, aunque “para el sector agrícola y ganadero” esos cielos despejados no son buena señal, ya que la falta de agua impactará sobre la producción y podría generar escasez y alza de precios. “El tomate va a costar 500 pesos”, comentó de manera hiperbólica. O quizá no tan exagerada, ya que el año pasado el tomate perita alcanzó valores por encima de los 300 pesos.