“El tomate va a costar 500 pesos”: meteorólogo sobre lo que se viene en materia hídrica

“Va a ser una semana asquerosa”: con esas palabras, dichas con ironía y doble sentido, abrió este lunes el meteorólogo Guillermo Ramis su espacio matutino en el noticiero radial Informativo Sarandí.

Bromas aparte, el profesional adelantó una semana con tiempo apacible y agradable, con temperaturas dentro del rango esperable para la estación veraniega, pero sin llegar a extremos agobiantes.

Según Ramis, en el sur del país los valores máximos “cotizarán al alza” con el paso de los días: desde los 23 grados previstos para hoy, hasta los 28 o 29 que se alcanzarían durante el fin de semana. En cuanto a las lluvias, no se las espera de momento.

“Puro sol”, sostuvo el experto, y recordó que las variaciones del tiempo dejan ganadores y perdedores.

“Para los turistas, todo bárbaro”, comentó, aunque “para el sector agrícola y ganadero” esos cielos despejados no son buena señal, ya que la falta de agua impactará sobre la producción, y podría generar escasez y alza de precios. “El tomate va a costar 500 pesos”, comentó de manera hiperbólica. O quizá no tan exagerada, ya que el año pasado el tomate perita alcanzó valores por encima de los 300 pesos.

En cuanto a febrero, informó que —si bien faltan demasiados días como para hacer un pronóstico— de momento se prevén... “tres episodios de lluvia”, con fechas todavía no muy claras.

Además, señaló que durante ese mes seguirá “el subibaja de temperaturas” que ha caracterizado a enero. En ese sentido, puso como ejemplo lo sucedido durante el fin de semana, cuando un sábado tórrido fue sucedido por un domingo muy fresco. “Ayer fue un día casi de invierno”, expresó.