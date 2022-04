"Pajarofobia": blancos defienden a Enciso tras pedido de informes de senadores del FA

Los senadores del Frente Amplio (FA) presentaron un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los viajes del embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, durante el mes de marzo al departamento de Florida.

Los senadores de la oposición señalan que Enciso “realizó distintas actividades que pueden ser interpretadas como actuaciones políticas en el marco del referéndum, lo que según el artículo 2 de la Ley 19.841 (Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República), está expresamente prohibido”.

Tras la noticia, varios dirigentes nacionalistas, entre ellos la subsecretaria de Desarrollo Social y el cónsul de Uruguay en Buenos Aires, dejaron su punto de visto en Twitter sobre el pedido de informes.

"Traé el pop que vuelve un clásico: 'Pajarofobia'. La historia de un grupo de representantes nacionales que no logran cumplir con sus tareas por el irracional miedo a las aves. En vaaaaarias salas", publicó Santiago Caramés, dirigente de Montevideo de la lista 4040, que integra Aire Fresco, el sector creado por el presidente Luis Lacalle Pou.

Por otra parte, el diputado por Florida del Partido Nacional, Álvaro Rodríguez Hunter, preguntó, tras el pedido de informes presentado por los senadores del FA, si "quieren que un embajador político no pise su departamento", si prefieren "que no defienda una ley de su presidente y que esté encerrado en su embajada en vez de estar haciendo gestones para fomentar fuentes de trabajo en Uruguay".

"Espero que no sea una chicana por muchos uruguayos en argentina que decidieron no derogar", agregó en su posteo.

La subsecretaria de Desarrollo Social, Andrea Brugman, quien al igual que Enciso fue intendenta de Florida, también dedicó un posteo en la misma red social al asunto. "En Florida sentimos mucho orgullo por lo que ha hecho y seguirá haciendo @PajaroEnciso por su departamento y ahora por el País. Tal vez a algunos eso moleste, para nosotros es motivo de orgullo sincero!! Vamos por más!!", expresó.

A su vez, el cónsul general de Uruguay en Buenos Aires, José Luis Curbelo, también se refirió al asunto. "Me permito disentir con la visión de aquellos que leen la expresión política como algo meramente partidario. Me consta que el Embajador @PajaroEnciso es un firme defensor de sus convicciones en el marco del respeto por la institucionalidad que representa y de los uruguayos todos", expresó el economista y diplomático en Twitter.

"En el caso puntual por el que se lo cuestionó recientemente, es importante señalar que argumentar a favor de una Ley impulsada por el Presidente @LuisLacallePou, que el pueblo acaba de ratificar en su totalidad, no significó más que una fiel defensa al gobierno que lo designó. En definitiva, defender principios democráticos debe necesariamente implicar la honestidad intelectual de la cual hizo gala Enciso y no debería ser materia de cuestionamiento alguno, en aras de la convivencia bienintencionada de todo el sistema político, que tanto nos destaca", concluyó.

