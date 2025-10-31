“Operador” y “amigo de Díaz”: Bianchi dijo que fiscal usa el caso Marset como un “comodín”

Política

Montevideo Portal

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi arremetió este jueves contra Alejandro Machado, fiscal de Delitos Económicos que se encuentra investigando las presuntas responsabilidades penales de jerarcas en la destrucción del documento vinculado al narcotraficante Sebastián Marset en Torre Ejecutiva.

La legisladora reafirmó que “hace más de dos años” viene diciendo que el magistrado “no acostumbra al firmismo”. “Cuando cayó la causa de todo el problema de Ache y Bustillo, yo dije que Machado iba a usar esta causa como un comodín”, aseguró en una entrevista en el programa Quién es quién (Diamante FM).

Bianchi afirmó que Machado utiliza la causa cuando quiere “desprestigiar” o cuando se está “cerca de las elecciones”, porque “no es de los fiscales confiables”. “La Fiscalía tiene dos grupos de fiscales: los pro-Díaz y los anti-Díaz. La mayoría son probos, independientes y trabajadores, pero hay operadores. Él es muy amigo de Jorge Díaz”, criticó.

“Fíjense lo que pasó con lo de Marset: lo enlenteció, lo tuvo que archivar porque de acuerdo a la normativa vigente había que entregar el pasaporte, pero de una manera absolutamente inescrupulosa nos acusó de haber mentido al Parlamento, que es el mismo argumento que usaba el Frente Amplio”, agregó.

Además, Bianchi cuestionó que la investigación administrativa que derivó en los sumarios a Bustillo y al exdirector de Jurídica de Cancillería, Carlos Mata, se haya hecho en Presidencia. “Es común que si los investigados son jerarcas, se le da a cualquier otra jurídica del Estado. Ahora, ¿a Presidencia? Esos son los errores gruesos que se están cometiendo, producto de la impunidad”, comentó.

“Yo no sé si va a haber formalización o no, pero algo que dije el otro día cuando voté en contra de la venia de Ache es que quienes sean los abogados defensores de Bustillo y de Mata van a invocar vicios de forma”, finalizó.

La investigación por la destrucción de la hoja, que formaba parte de un expediente y contenía los chats sobre Marset, continúa su curso en sede fiscal. Según informó La Diaria en junio, Machado tenía previsto citar a declarar a Ache, Bustillo, Mata, al exviceministro del Interior Guillermo Maciel, al expresidente Luis Lacalle Pou y al exasesor Roberto Lafluf, pero hasta el momento no ha habido novedades al respecto.

Montevideo Portal