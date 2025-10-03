Cancillería inició sumario administrativo a Bustillo por destrucción de documentos

Política

El Ministerio de Relaciones Exteriores inició un sumario administrativo al excanciller Francisco Bustillo y al exjefe de Jurídica de dicha cartera, Carlos Mata, por la destrucción de documentos en Torre Ejecutiva vinculados al caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, según informó La Diaria y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Secretaría de Estado.

A raíz de una investigación administrativa realizada en el ministerio, el actual canciller Mario Lubetkin resolvió iniciar el sumario. Según consigna el citado medio, se hallaron “elementos” que permitiría identificarlos como “presuntos responsables” en “hechos irregulares” durante la pasada administración.

Los resultados de dicha pesquisa fueron derivados a Fiscalía General de la Nación. En tal sentido, el documento detalla cuáles fueron los roles que desempeñaban los funcionarios en los hechos, dónde trabajan actualmente y se incluyó también una línea de tiempo que establece la “trazabilidad” del documento que fue destruido.

Dicho documento era un acta notarial con la copia de los chats entre la entonces vicecanciller, Carolina Ache, con el entonces viceministro del Interior, Guillermo Maciel, sobre Marset.

El sumario administrativo a Bustillo y Mata estraá a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

