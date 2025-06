“Ojalá consigamos un acuerdo”: Orsi a oposición sobre crear un Ministerio de Justicia

Política

En medio del debate político por la posible creación de un Ministerio de Justicia, el presidente Yamandú Orsi respondió este domingo a las críticas que surgieron desde la oposición.

Consultado por la prensa durante la inauguración de la nueva cancha de Huracán Buceo —donde acompañó al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso— Orsi sostuvo que la propuesta no es nueva ni exclusiva del Frente Amplio.

“Por lo menos tres partidos se habían propuesto hacerlo. Se le va a dar la vuelta porque está en sus programas. Pensé y espero que sea una propuesta de ellos. Ojalá consigamos un acuerdo. Todo se conversa”, declaró el mandatario, consignado por Canal 5 Noticias, en alusión al origen compartido de la iniciativa durante la pasada campaña electoral.

El proyecto volvió a instalarse en agenda en los últimos días, pero encontró resistencias en filas blancas y coloradas. En diálogo con Montevideo Portal, el senador colorado Robert Silva señaló que el tema está en el programa de su partido, aunque aclaró que no hay consenso interno: “No es unánime. Bordaberry ha dicho que no está de acuerdo, Sanguinetti también lo manifestó en su momento”, dijo.

Silva aseguró que el nuevo ministerio debería respetar la independencia del Poder Judicial y servir para articular organismos como la Fiscalía, la Defensoría Pública y las oficinas antilavado o de derechos humanos. Sin embargo, insistió en que la viabilidad del proyecto dependerá de cómo y cuándo se presente.

Por otro lado, el senador blanco Javier García afirmó que “no están dadas las condiciones políticas” y cuestionó el vínculo del proyecto con el actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. En la misma línea, el colorado Gabriel Gurméndez rechazó la propuesta por “burocrática” y por el riesgo de “politizar la justicia”.

Como parte de ese proceso, el gobierno prepara un seminario internacional sobre justicia y gobernanza para el próximo 25 de junio en Torre Ejecutiva. La cita marcará el primer paso formal en el debate sobre una secretaría de Estado que, en palabras del propio Orsi, ya había sido planteada por varios sectores antes de su llegada al poder.