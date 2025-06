“No es unánime ni oportuno”: blancos y colorados sobre crear Ministerio de Justicia

Política

La creación de un Ministerio de Justicia fue parte de los programas de gobierno tanto del Frente Amplio como de la coalición opositora. Pero, mientras el gobierno de Yamandú Orsi busca negociar apoyos antes de enviar un proyecto al Parlamento, las voces en la oposición presentan opiniones distintas entre sí.

El senador colorado Robert Silva, en diálogo con Montevideo Portal, sostuvo que la iniciativa está incluida en la propuesta de su partido: “Nosotros tenemos la creación del Ministerio de Justicia en nuestro programa de gobierno”, dijo. No obstante, advirtió que aún no hay una evaluación clara sobre su implementación: “Hay que ver las circunstancias actuales y, sobre todo, conocer con exactitud la propuesta que se vaya a presentar”.

Para Silva, el nuevo ministerio debería permitir “generar toda una articulación que este país necesita”, señaló, con menciones a Fiscalía, la Defensoría, los organismos de derechos humanos y las oficinas de transparencia o antilavado. Pero aclaró que la interna colorada no tiene una postura única. “No es unánime. El Partido Colorado no está todo de acuerdo. Bordaberry ha dicho que no está de acuerdo, Sanguinetti dijo en su momento que no estaba de acuerdo”, indicó.

Uno de los referentes colorados que ya se había expresado en contra es el senador Gabriel Gurméndez, del sector Vamos Uruguay. Consultado por este medio, reafirmó su rechazo: “Yo me manifesté siempre en contra”, dijo. “Desde la interna favorecimos la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) como servicio descentralizado”, explicó, en referencia a una de las funciones que el futuro ministerio absorbería.

Gurméndez argumentó que tiene una posición contraria a la creación de nuevos ministerios: “No queremos generar más ministerios. La burocratización es uno de los problemas que identificamos”. Además, alertó por la necesidad de proteger la institucionalidad: “Siempre hay que estar muy celosos de la independencia del Poder Judicial y del cuidado de no politizar la Justicia”.

Respecto al momento político, fue categórico: “No parece que fuera oportuno ni que hubiera un ambiente para eso”, afirmó. Aunque aclaró no hablar en nombre de todo su sector, aseguró que su postura ha sido “coherente desde la elección interna”.

Desde el Partido Nacional, el senador Javier García también cuestionó la oportunidad del proyecto. “No están dadas las condiciones políticas para crear un Ministerio de Justicia”, escribió en su cuenta de X. Consultado por El País, agregó: “El gobierno del Frente Amplio, con los antecedentes que tiene en relación a la Fiscalía y Díaz, no da garantías de respetar la independencia del Poder Judicial”.

García también se opuso a la expansión del aparato estatal: “No estoy de acuerdo en que el Estado siga ampliándose con la creación de más ministerios”.

El nombre de Jorge Díaz, actual prosecretario de Presidencia y uno de los principales impulsores de la propuesta, genera desconfianza en blancos y colorados. Aunque Díaz dijo públicamente que no desea encabezar la cartera, aseguró que lo haría si Orsi se lo pidiera.

Por el momento, el gobierno no incluyó el nuevo ministerio en el presupuesto quinquenal y apuesta a abrir el diálogo político en busca de consensos. El próximo 25 de junio realizará un seminario internacional sobre justicia y gobernanza, que servirá como punto de partida para el debate público.

