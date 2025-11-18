Locales

El informe especial de Inumet por “una gran nube de polvo”: estas son sus características

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un informe especial por “una gran nube de polvo” que ingresa al territorio nacional a través de las áreas costeras.

Según el organismo, este fenómeno se debe al polvo levantado desde la Patagonia, producto de las fuertes rachas de viento —que alcanzaron los 150 km/h— registradas en esa región.

La nube de polvo se caracteriza por “la suspensión de material particulado fino en la atmósfera”. Además, este fenómeno puede generar reducción de visibilidad y una tonalidad grisácea en el cielo.

Se espera que la concentración se mantenga elevada durante las próximas 12 horas, indicó Inumet en un comunicado.

Asimismo, el meteorólogo Mario Bidegain aseguró a Montevideo Portal que el fenómeno llegará sobre la tardecita de este martes 18 de noviembre, con una masa de aire frío proveniente del sur de Argentina.

De hecho, compartió una imagen tomada por un satélite donde se observan “líneas de nubes sobre el Río de la Plata con polvo del sur sobre Buenos Aires”. Con respecto a cómo se verá, Bidegain indicó que será una especie de niebla que afectará la visibilidad.

Por su parte, Nubel Cisneros indicó que se ven ya algunos indicios de la nube de polvo producto de los vientos del sector oeste que afecta a Uruguay. Se espera que el fenómeno se vaya del país sobre el mediodía de este miércoles.

“Se está observando sobre la zona costera que está metida en la nubosidad. Es un color grisáceo, que responde directamente a esa nube de polvo”, añadió el experto.