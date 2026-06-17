“No vamos a llegar”: Mahía reconoció que gobierno no cumplirá con el 6+1% para educación

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El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, reconoció en diálogo con el programa Posta Oriental (Radio Oriental) que el gobierno no alcanzará durante este período la meta de destinar el equivalente al 6% del PIB para educación pública y el 1% para investigación e innovación, uno de los compromisos incluidos en las bases programáticas del Frente Amplio para el período de gobierno 2025-2030.

La confirmación llega en una semana marcada por las movilizaciones y los paros en la enseñanza pública, impulsados por sindicatos docentes y estudiantiles que reclaman mayores recursos para el sector y cuestionan el rumbo de la discusión presupuestal.

“Al 6+1, tal cual está la situación, nosotros no vamos a llegar a esa meta”, afirmó Mahía al ser consultado sobre el compromiso histórico de la izquierda. “Es una meta que siempre quisimos, que queremos. Sí, vamos a aumentar o mejorar la inversión en educación respecto al gobierno anterior, aunque no vamos a llegar a esa cifra”, agregó.

El programa del Frente Amplio establecía que el próximo gobierno retomaría “el crecimiento de la inversión en educación pública estatal” sobre la base del 6% del PIB para educación y el 1% adicional para investigación, ciencia, tecnología e innovación, con el objetivo de alcanzar esos niveles durante el quinquenio.

Sin embargo, el ministro sostuvo que las condiciones económicas actuales obligan a revisar esta previsión. Según explicó, cuando se elaboró el programa frenteamplista en 2024, la información disponible era distinta a la que surgió posteriormente.

“Partiendo de la base de que siempre fue una meta tan necesaria como ambiciosa, la información que se disponía en la elaboración del programa del Frente Amplio durante el año 2024 terminó siendo más compleja y peor, por distintas razones, en el desarrollo de 2025 y 2026”, señaló.

Para Mahía, mantener hoy la promesa de alcanzar el 6+1% implicaría generar expectativas que no podrán cumplirse. “Comprometerse a decir que vas a ir a eso cuando todo el contexto de cosas ha cambiado no sería decir la verdad a la sociedad en su conjunto ni a los frenteamplistas”, sostuvo.

De todos modos, aseguró que el gobierno mantendrá la educación entre sus prioridades presupuestales. “Mantenemos esa meta, vamos a intentar aproximarnos lo más posible, pero no veo un escenario en que esto pueda ser alcanzado en este período de gobierno”, afirmó.

Las declaraciones del ministro se producen mientras continúan los reclamos de los sindicatos de la educación. “Las autoridades del gobierno y la educación incumplen sus promesas, mienten y pretenden que sigamos atando los liceos con alambre. Orsi, Oddone, Caggiani, Oroño: el tiempo de prometer más presupuesto ya pasó. Llegó el momento de cumplir”, indicó en un comunicado la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES).