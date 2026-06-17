Dos días sin clases en liceos de Montevideo: los motivos y cuándo se vuelve a las aulas
El sindicato había anunciado una serie de medidas la semana pasada pero esta semana será la primera por 24 horas.
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17.06.2026 13:14
Montevideo Portal
La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo convocó a un paro de 24 horas para este jueves, que ya había sido anunciado la semana pasada en el marco de una serie de medidas zonales llevadas adelante en estos días por el gremio.
En este sentido, el jueves la paralización será por 24 horas por lo que los estudiantes no tendrán clase hasta el lunes, dado que el viernes se celebra el Natalicio de Artigas y está previsto el correspondiente feriado.
La medida del jueves tendrá diferentes momentos, según el cronograma que ADES determinó para la movilización. El mismo iniciará a las 11:00 horas en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo y seguirá hasta el final del día.
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