“No va a ser pacífica”: sindicato prepara manifestación por deuda de más de US$ 2.000.000

Locales

El sindicato de empleados de Business Security Uruguay (BSU), empresa que presuntamente dio a quiebra el 31 de diciembre y debía más de US$ 2.000.000 a sus trabajadores, manifestó este martes que, a días de finalizar la primera quincena de enero, aún no han cobrado “absolutamente nada”, llevando a situaciones en las que algunos trabajadores “estarían quedándose en la calle”.

En diálogo con Montevideo Portal, el vocero del sindicato de BSU, Diego Arias, manifestó que tanto el síndico como los clientes de la empresa — que congelaron los pagos a BSU al conocer que los trabajadores iban a hacer paro en diciembre— “se están tomando todo el tiempo del mundo y no han movido nada”. Asimismo, la denuncia penal que se planeaba presentar por asociación para delinquir tampoco se dio, debido a que todavía rige la feria judicial hasta principios de febrero.

“Hay empleados que viven en pensiones y bajo alquileres que, según la LUC, te echan para afuera si no pagaste”, sostuvo Arias, y apuntó a que todas las partes implicadas se están “lavando las manos”.

En particular, el sindicalista destacó que uno de los clientes recomendó a una “gran cantidad” de trabajadores a otras empresas y que otro comercio dijo de hacer lo mismo, pero “no cumplió”. “Es una falta de respeto”, opinó. “No te pagan, no te recomiendan y no hacen nada, cuando fueron los primeros en pedir cooperación y que no hiciéramos manifestaciones”, detalló.

En ese sentido, el vocero aseguró que el sindicato tiene planeado hacer una nueva manifestación “que no va a ser pacífica”.

“Vamos a trancar la calle por un rato y queremos que se haga sentir. No les hicimos una movilización al principio porque dijeron que iban a cooperar. Ni el síndico ni los clientes de la empresa pagaron la mensualidad todavía”, subrayó, y mencionó deudas de pagos que datan desde noviembre de 2025 en adelante.

A finales de diciembre, Montevideo Portal se comunicó con la dueña de BSU, quien aseguró en ese entonces que iban a cobrar “absolutamente todos” los trabajadores.

De acuerdo con esto, la empresaria recordó que el síndico opera como autoridad competente y es él quien se encuentra “analizando toda la situación”, por lo que ella está “completamente desplazada” de la situación, según explicó.

El medio intentó comunicarse nuevamente con la empresaria y con el síndico, pero no obtuvo respuesta.