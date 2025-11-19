Política

“No teníamos avisos de ningún tipo”: MTSS busca dialogar con UKG para que no se vaya

Montevideo Portal

El titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, aseguró que desde la cartera buscan que la empresa tecnológica Ultimate Kronos Group (UKG) no se vaya del país, como aseguró este martes que hará de forma “paulatina”.

El jerarca afirmó, en esta línea, que le “sorprendió” la noticia, ya que no hubo “avisos de ningún tipo” por parte de la multinacional.

“No [hubo] comunicación previa, no teníamos antecedentes; al contrario, cuando rastreamos para atrás había concedido hace pocos días una entrevista en la cual decía que la empresa proyectaba crecer y contratar más trabajadores”, expresó Castillo entrevistado en el programa Puesta a punto (Canal 12).

Así, el ministro de Trabajo señaló que desde la Secretaría de Estado buscan convocar a la empresa al diálogo. “Hicimos varios intentos en el transcurso del día de hoy, hemos enviado una notificación invitándolos a que participen en la Dinatra [Dirección Nacional de Trabajo] a los efectos de escuchar cuáles son los argumentos, qué pasó”, sostuvo el jerarca del MTSS.

“¿Se podrá impedir que la empresa se vaya si hay otras condiciones? Como no tenemos esa respuesta, la idea es poder invitarlos, poder conversar, ojalá que sea mañana” jueves 20 de noviembre, añadió Castillo.

Así, consultado respecto a si la intención es que UKG permanezca en Uruguay, el ministro de Trabajo aseguró que “ese siempre es el objetivo”, pero si bien mantienen la expectativa de que no se vaya del país, “la decisión la toma la empresa”, reconoció.

