“No sé si se aflojó la rienda”, dijo Lacalle Pou sobre control forestal ante incendios

Política

Montevideo Portal

El presidente Luis Lacalle Pou, en rueda de prensa desde San Javier, se refirió a la situación actual de las localidades azotadas por los incendios hace algunas semanas, en Paysandú y Río Negro.

En este marco, destacó el “muy buen trabajo” de los ministerios de Ganadería (MGAP) y Ambiente (MA). Según detalló, “hicieron algunos compromisos” con la Sociedad de Productores Forestales (SPF), ya que acordaron tomar medidas para evitar la plantación cerca de algunos lugares habitados.

Consultado respecto a si esta situación precede a su Gobierno, el mandatario lo relativizó y dijo que no consideraba se haya disminuido en los controles en el pasado. “No sé si se aflojó la rienda, no me atrevería a decir eso. Suponete que no estoy hablando de este gobierno, que hablo del anterior. Quizá el debate original, el deber de cuidado tuvo que ser más estricto en algunos temas”, expresó.

A su entender, lo que se debe tener ahora es “un avance civilizado” en donde el Estado negocie con los distintos ministerios y los productores forestales.

Por otro lado, Lacalle Pou indicó que el Ministerio del Interior —a través de la Dirección Nacional de Vomberos— está firmando un convenio con la SPF “para habilitar algún tipo de recurso más”.

Finalmente, el jerarca hizo mención también al corredor sanitario que se piensa habilitar para turistas que lleguen al país. Según señaló, fue uno de los temas sobre la mesa en la reunión que mantuvo el lunes con el ministro y subsecretario de Salud Pública, Daniel Salinas y José Luis Satdjian —respectivamente— y aseguró que la cuestión “está avanzada”.

Montevideo Portal