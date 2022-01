Con tapaboca a mano, Lacalle criticó al FA y dijo que “no tomar medidas es una medida”

Política

Tras mantener una reunión con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, brindó una conferencia de prensa este lunes para referirse al aumento de casos covid-19 que vive el país en las últimas semanas.

Lacalle Pou destacó una vez más “que la gran defensa” que ha tenido el país han sido las vacunas, con un “76% de la población vacunada con segunda dosis y 46% con tercera dosis”.

Agregó que con los que deberían vacunarse por agenda este martes se superaría el 50% de personas con tercera dosis.

“Sin perjuicio de ello, todavía tenemos más de 600 mil uruguayos que se podrían agendar para esa vacuna”, insistió, al tiempo que dijo se van a seguir “haciendo test a los asintomáticos”, por lo que seguramente las demoras sigan existiendo.

“Es cierto que se ha visto presionado y exigido el primer nivel de asistencia, así como con los test. Algunos países han resuelto no testear asintomáticos. Nosotros desde un punto de vista más garantista no vamos a proceder de esa manera. Uruguay gasta casi US$ 1 millón por día en PCR. Igualmente vamos a seguir haciendo test a los asintomáticos”, explicó, al tiempo que aseguró que el sistema de salud está lejos de la saturación y negó se vayan a volver a cerrar las fronteras.

Sobre la toma de medidas que se han sugerido, Lacalle Pou se preguntó cuáles son las que se reclaman.

“Se ha sugerido la toma de medidas, pero no sabemos cuáles. Nos podemos imaginar porque algunos que son los creadores de la cuarentena obligatoria quizás vayan por ese camino de restringir. A veces el no tomar medidas directamente es una medida. Con las prevenciones no farmacológicas además de las vacunas si se cumplen las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública estamos con cierta tranquilidad”, sostuvo el presidente, en referencia a algunos dirigentes frenteamplistas que han pedido nuevas medidas tras el aumento de casos.

El presidente dijo que con los miembros del ex Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) se mantenían "conversaciones cotidianas e informales" y negó se lo vuelva a convocar "como tal" en este momento.

Agregó además sobre una potencial cuarta dosis: "No quiero pecar de obsesivamente optimista pero ojalá que no sea necesaria, aunque Uruguay negoció y se aseguró esa cuarta dosis".

Por su parte, Salinas insistió en la importancia de la tercera dosis para evitar complicaciones en la salud y los fallecimientos.

“El concepto que hay que manejar es de control funcional de la pandemia. Tenemos que cambiar la cabeza, no por la cantidad de casos se va a mesurar el resultado, sino también por la repercusión en el sistema sanitario”, dijo, y asumió la presión en el nivel primario de atención.

Sobre las recomendaciones del MSP, el ministro pidió el uso de mascarilla en lugares cerrados y “evitar aglomeraciones”, “con especial énfasis aquellas personas que son vulnerables”.

"Las personas que están inmunodeprimidas, con tratamientos que les bajan las defensas, que tienen más de 60 años o varias comorbilidades, ese grupo le tenemos que decir que bajen en todo lo posible la interacción social", graficó el ministro, que además destacó hay más de 113 mil niños de 5 a 11 años anotados para darse la vacuna a partir de este miércoles.

Salinas manifestó que además el MSP cruzó datos entre los casos positivos registrados y participantes de reuniones bailables -en particular jóvenes-, que arrojó que "a pesar de la alta transmisibilidad" de la variante ómicron "los números son bajos realmente".

Se analizaron ocho eventos bailables, detalló el ministro, que agregó que desde el 1° de diciembre fueron vacunados 1.543 extranjeros en el país.

Más farmacias para hisopar

El subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), José Luis Satdjian, respondió sobre el aumento de la demanda de análisis de coronavirus. En ese sentido, informó que “están habilitadas ocho farmacias en todo el país” para realizar hisopados, los que deben realizarse por trabajadores capacitados y en lugares determinados y habilitados por el MSP.

“Se presentaron 20 farmacias para ser habilitadas, las que tienen que cumplir ciertos requisitos. Hay 20 que están transitando ese camino de habilitación, que van a ser habilitadas en estos días, y está abierto el llamado del registro y la habilitación” para interesadas, agregó el número dos de Salud Pública.

