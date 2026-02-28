“No se puede asediar por hambre y falta de medicamentos”, dijo Topolansky sobre Cuba

Política

El Frente Amplio llevó adelante este sábado una caravana en solidaridad con el pueblo cubano, bajo la consigna “Por la paz y contra el bloqueo imperialista”. La movilización tuvo varios puntos de salida y culminó sobre las 13:00 horas frente al Palacio Legislativo.

La actividad contó con la participación de militantes y dirigentes frenteamplistas, entre ellos la exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky, quien dio una rueda de prensa, en la que afirmó que existe la necesidad de priorizar soluciones pacíficas ante los conflictos internacionales y sostuvo que es fundamental “convocar a la paz”.

“No se puede asediar por hambre y falta de medicamentos a un pueblo”, afirmó, y señaló que la movilización tuvo un carácter simbólico, mientras se evalúan posibles acciones concretas desde Uruguay para colaborar con la situación humanitaria.

En ese sentido, explicó que “el gobierno uruguayo está pensando cómo hacer para enviar provisiones, porque es difícil desde el sur, sobre todo por el flete, pero el canciller dijo que conveniendo con otros países, capaz que se pueda mandar ayuda”.

La exvicepresidenta también reflexionó sobre el escenario internacional actual y aseguró que el mundo está “patas para arriba”, aunque remarcó la importancia de “no perder la brújula de los principios, las ideas, y la solidaridad”, expresó.

“Cambiamos de siglo y hubo un cambio brutal, pero hay una cosa que sigue vigente, que es la solidaridad entre los pueblos. El derecho a la paz, el derecho a vivir en tu tierra. Si alguien migra de un pueblo, es porque no puede vivir allí. Nosotros lo entendemos bien, porque nuestro pueblo se formó en buena parte de migrantes que cruzaron el océano, que nos dieron nuestros apellidos, los oficios, las ideas”, sentenció.

