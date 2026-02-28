Política

FA y Pit-Cnt realizaron una caravana “en solidaridad con Cuba” por “bloqueo imperialista”

Montevideo Portal

La caravana “en solidaridad con Cuba” impulsada por el Frente Amplio y el Pit-Cnt se llevó a cabo en la jornada de este sábado.

El recorrido comenzó sobre la hora 10:00 y tuvo diferentes puntos de encuentro, entre ellos en plaza Lafone, en avenida Italia y Bolivia, en el Intercambiador Belloni, en Belloni y camino Repetto, en la plaza Colón y en plaza Cuba.

El motivo de la caravana fue “por la paz y contra el bloqueo imperialista”.

Tras la finalización de la caravana, la central sindical leyó una proclama. “Hoy, la patria grande está siendo nuevamente agredida de forma brutal por el imperialismo”, inicia.

Para el Pit-Cnt la “prueba de la agresión” se da tras el despliegue de Estados Unidos (EE. UU.) en el caribe, el cual “atentó contra cualquier lancha que circulara por esas aguas internacionales y asesinó a más de 80 personas”.

“Hay órdenes firmadas contra el pueblo de Cuba”, aseguran. Lo que podría calificarse como “un crimen de lesa humanidad”.

“Donald Trump lo considera a Cuba una amenaza inusual y pretenden someterla por el hambre, prohibiendo el abastecimiento de combustible e instruyendo un sistema de aranceles adicionales para aquellos países que pretendan enviarles petróleo”, mencionan.

Además, reclaman que a las medidas se les suma un bloqueo económico que rige hace más de 60 años.

En la mañana, el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian cuestionó la actividad y salió al cruce en redes sociales. “En Cuba lo único que funciona es la maquinaria represiva de una dictadura fallida”, escribió en la red social X.

Montevideo Portal