“No salgan porque los vamos a ejecutar”: un vecino detalló cómo fue la detención de Marset

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Continúan las repercusiones de la detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset este viernes en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. En este caso, un vecino del barrio Las Palmas contó cómo vivió los momentos previos a la aprehensión del criminal.

Según las autoridades policiales bolivianas y jerarcas paraguayos, el procedimiento para capturar a Marset ocurrió a las 03:00 horas. Este vecino comentó que, sobre las 02:15, ya había comenzado el “alboroto”.

“Mi hijo salió a un cumpleaños. Yo salí porque pensé que lo estaban asaltando y cuando salí estaba la Policía, que me dijeron que entre. Trajeron un camión para tapar el garaje; no dejaban que nadie se asomara por sus ventanas o rejas, por nada”, contó el sujeto, quien prefirió resguardar su identidad, al medio local El Deber.

A su vez, detalló que el procedimiento también incluyó drones: “Por los drones los miraban y les decían: ‘Ya sabemos que son cinco y que están subiéndose a una camioneta armados. No salgan porque los vamos a ejecutar’. Les decían que se entreguen por las buenas”.

“Estuvieron hablando; los tipos desde adentro pidieron fiscal y prensa. El coronel que estaba les decía que sabían que eran ecuatorianos y venezolanos, y les decía: ‘Entréguense por las buenas, somos la Policía Nacional, queremos que se entreguen sanos y salvos, no se hagan matar’. Al final ya decían: ‘Marset entrégate, Marset entrégate’”, agregó.

Por último, aseguró que, si bien él no estaba al tanto de la presencia del narco uruguayo y sus cómplices en la casa donde fueron detenidos, en esa finca se veían salir constantemente “autos de lujo con todos los vidrios polarizados”.

El futuro del criminal oriental aún es incierto: en la mañana de este viernes se divulgaron imágenes suyas esposado y siendo entrevistado por agentes de la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos). Tiene causas abiertas tanto en el país norteamericano como en Bolivia y Paraguay, y se estima que en las próximas horas se defina cuál será su país de destino.

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