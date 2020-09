“No sabíamos que podía terminar en una acusación fiscal”, dijo Larrañaga sobre Fontes

Política

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, brindó una conferencia de prensa este martes en la que dio más detalles sobre la renuncia del jefe de Policía de Flores, Juan Ángel Fontes, luego de que una fiscal pidiera su procesamiento por un caso de encubrimiento en el marco de la investigación de un homicidio.

La renuncia de Fontes está vinculada a un crimen cometido en noviembre de 2008, cuando dos hombres mataron a otro. Antes de que el caso se cerrara, la familia de la víctima cuestionó el accionar de la Policía y presentó una denuncia, por lo que se inició una investigación que determinó que se ocultaron pruebas.

Este sábado, precisamente, cuatro policías iban a ser imputados a pedido de la Fiscalía, entre ellos Fontes. Sin embargo, la defensa de los involucrados interpuso un recurso de inconstitucionalidad y el caso pasará a la Suprema Corte de Justicia.

Larrañaga dijo que habló "con el presidente de la república", Luis Lacalle Pou, y se resolvió aceptar la renuncia del funcionario. "El señor jefe puso a disposición del ministerio su renuncia, aceptamos la renuncia porque es necesario que él resuelva su propia situación jurídica que goza, por supuesto, del principio de presunción de inocencia".

"Nominamos al subjefe en funciones para encargarse de la Jefatura de Policía de Flores", anunció Larrañaga, quien dijo que la cartera actuó "con rapidez y transparencia".

"Yo no me meto en los fallos de la Justicia. Hay una acusación y obramos en consecuencia", añadió. Al ser un caso de 2008, Larrañaga fue consultado acerca de si considera un error haber nominado a Fontes para tomar la jefatura el 1º de marzo.

"No", respondió, "lo que pasa es que no sabíamos que podía terminar en una situación de acusación fiscal, que no significa condena".

