“No saben qué carajos están haciendo”: la ira de Trump con Israel e Irán por alto el fuego

El Ejército de Irán acusó este martes a Israel de lanzar “tres oleadas de misiles” posteriormente al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se había llegado a un acuerdo de alto el fuego entre ambos.

El líder estadounidense dio declaraciones a la prensa antes de subirse a la aeronave que lo transportaría a la ciudad neerlandesa de La Haya para participar en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Allí, confirmó las acusaciones de la milicia iraní, diciendo que “no le gustó” el hecho de que Israel “descargara justo después del acuerdo”. “No estoy muy contento con Israel, estoy muy descontento, aunque tampoco estoy contento con Irán”, afirmó.

“Se tienen que calmar; es ridículo. Hay muchas cosas que vi ayer que no me gustaron. Siendo justos, Israel descargó mucho, y ahora me entero de que Israel lo hizo porque sintieron una violación por un cohete que no impactó en ningún sitio”, agregó.

Trump, visiblemente molesto con la situación, se despachó con la siguiente frase: “Básicamente, tenemos a dos países que han estado peleando durante tanto tiempo y tan duro que ya no saben qué carajos están haciendo”.

Sobre la cumbre de la OTAN, dijo que será, “en el peor de los casos, mucho más tranquila” que la situación vivida en las últimas horas con Israel e Irán.

Trump llegará este martes por la tarde a La Haya para reunirse con los líderes de la Alianza Atlántica, en un encuentro que estará marcado por las contribuciones de cada país, que el estadounidense quiere que aumenten del 2 % al 5 % de su PIB.

Con información de EFE.

President Trump on Israel and Iran: "We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don’t know what the fuck they’re doing." pic.twitter.com/xrztmebALZ