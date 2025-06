Trump anunció un “alto al fuego total” entre Israel e Irán y dio conflicto por terminado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que Israel e Irán alcanzaron un acuerdo para cesar las hostilidades. Según publicó en su red social Truth Social, ambas partes pactaron un “alto el fuego total” que comenzará en las próximas horas y se extenderá por doce horas.

“¡Enhorabuena a todos! Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto el fuego total (en aproximadamente seis horas, cuando ambos países hayan completado sus misiones finales), durante doce horas, momento en el cual se considerará que la guerra habrá terminado”, escribió el mandatario.

Trump explicó que Irán será el primero en iniciar el cese de fuego, a la medianoche de este martes en Washington (04:00 GMT), y que Israel se sumará doce horas después. De cumplirse lo estipulado, afirmó que “el mundo anunciará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días”.

“Felicito a ambos países por su resistencia, coraje e inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse ‘la guerra de los 12 días’”, agregó. Y cerró con una frase con tono de victoria diplomática: “Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo Oriente Medio, pero no lo hizo, y nunca lo hará”.

El intercambio de ataques entre Israel e Irán comenzó el 13 de junio, cuando Tel Aviv lanzó una ofensiva contra objetivos militares y nucleares de la República Islámica. Desde entonces, se sucedieron bombardeos, misiles y ataques con drones, algunos dirigidos también contra bases estadounidenses en Medio Oriente.

El anuncio de Trump llegó horas después de que Irán atacara instalaciones militares de Estados Unidos en Catar e Irak, en represalia por un bombardeo estadounidense del fin de semana sobre infraestructuras nucleares iraníes.

Sin embargo, el tono del contraataque iraní fue interpretado como una señal de contención, ya que Teherán habría notificado previamente a Washington sobre la ofensiva, lo que sugiere un intento de evitar una escalada mayor.

En paralelo, el vicepresidente estadounidense JD Vance declaró a Fox News que Irán “estaba cerca de tener un arma nuclear”, pero que tras los ataques estadounidenses “ahora es incapaz de hacerlo con el equipamiento que tiene porque lo hemos destruido”.

Desde la Casa Blanca aseguran que el objetivo inmediato está cumplido y confían en que el alto al fuego se mantenga.

Con información de EFE.

"CONGRATULATIONS TO EVERYONE! It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a Complete and Total CEASEFIRE..." –President Donald J. Trump pic.twitter.com/hLTBT34KnG