“No respetaron las reglas”: diputado del FA criticó a oposición por investigadora de ASSE
Carlos Varela afirmó en rueda que la comisión especial para analizar las gestiones del organismo “cayó con sorpresa” en el oficialismo.
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29.04.2026 19:55
Montevideo Portal
El diputado del Frente Amplio Carlos Varela se refirió esta tarde al anuncio realizado por la bancada de la coalición republicana, quienes impulsan la creación de una comisión investigadora que estudie las gestiones de la Administradora de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2015 a la fecha.
El representante nacionalista Federico Casaretto, quien es el miembro denunciante, anunció en una conferencia de prensa celebrada este miércoles que desde la oposición se busca “investigar absolutamente todo lo que haya que investigar”.
El período a investigar abarcará desde 2015 en adelante, por lo que se analizarán las gestiones de Susana Muñiz, Marcos Carámbula, Leonardo Cipriani y la actual administración encabezada por Álvaro Danza.
Ante esto, Varela aseguró: “La noticia cayó con cierta sorpresa, porque ayer hubo una multipartidaria y de hecho el Gustavo Salle presentó y nos avisó de que impulsaría una investigadora en los primeros días de mayo. Nada se dijo de esto que pasa hoy”.
El frenteamplista mencionó que este accionar del Partido Nacional “hay cierta regla de juego que no se respetó”, ya que —según explicó—, el resto de los partidos debe ser avisado en las reuniones.
Con respecto a los periodos que se investigarán, el legislador mencionó que le “llama la atención” que se plantea analizar a partir de 2015, ya que ese período fue analizado en una investigadora de Diputados que finalizó su trabajo en 2018 al enviar los antecedentes a la Justicia, la que “nunca se pronunció al respecto”.
La comisión especial tratará el tema del actual presidente de ASSE, Danza, quien estuvo en el centro de la polémica al haber asumido su cargo mientras mantenía sus puestos de trabajo en prestadores de salud privados. “Volver sobre el tema de Danza, que ya se discutió y que inclusive se hicieron interpelaciones, es volverse a enfocarse en algo que está resuelto”, sentenció.
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