Policiales

“No puedo con esto”: el audio de Morosini antes de secuestrar y matar a sus dos hijos

Montevideo Portal

Un audio enviado por Andrés Morosini previo a secuestrar y matar a sus dos hijos —Francisco de 6 años y Alfonsina de 2— fue dado a conocer en las últimas horas.

Los cuerpos fueron encontrados el 5 de setiembre dentro del vehículo, a tres metros de profundidad en el cauce del arroyo.

“No quiero vivir más, no me puedo ir de este mundo sin mis hijos porque son lo que más amo”, expresó Morosini en el inicio del audio difundido por El País y posteriormente complementado por el periodista Ignacio Álvarez.

El mensaje fue enviado a su cuñada Micaela Ramos, antes de cometer el asesinato. En relación con la denuncia que había realizado su expareja contra él, lamentó no haber superado “esas cosas”, y que no estaba “preparado para vivir sin ellos”.

“Me hizo sacar con los milicos por el simple hecho de que dije que no me iba a ir de la casa [...] me dolió”, sostuvo. “Ayer fui a verlos a ellos [sus hijos] y dijo ´llamo a la Policía´, llamó a mi padre y todo”, mencionó en el audio.

“No puedo con esto. No puedo. Llevo dos días ya sin dormir, sin comer. Más allá de todo esto, yo sé que hay una tercera persona en esto, lo acepto, capaz está con otra persona y está bien”, continuó y reafirmó que entre ellos “ya no había nada”.

Luego dijo: “No quiero vivir más”. “No estoy preparado para vivir así, tal vez sea fuerte para algunas cosas, para esto no, no estoy preparado para vivir así [...] Francisco me ve mal, Alfonsina me ve mal, no puedo más con esto”, reiteró.

“Trato de ser lo más fuerte que hay pero no puedo, ¿para qué voy a mentir? No quiero vivir más, es la realidad de las cosas. El único problema que yo tengo es que no me puedo ir de este mundo sin mis hijos porque son lo que más amo. Yo sé que la gente me va a decir: 'si es lo que más amaste, tenés que luchar por ellos'. Pero yo formé una familia, me rompí el ojete para formar una familia, me mandé mil cagadas ella [su expareja] se mandó mil cagadas, pero esto no tiene solución”, avisó.

“No hay nada que me cure, no hay nada que me ayude. He intentado muchas cosas, he intentado irme de este mundo cuatro veces, pero no me puedo ir sin mis hijos, son lo que más amo en la vida”, le dijo también a su excuñada.

“No tengo opción, no tengo escapatoria, no tengo refugio, no tengo nada [..] No quiero lastimar a nadie, pero no tengo opción”, mencionó.

“Estoy sumamente decidido, ya está, no puedo sufrir más. Micaela [la madre de los niños asesinados] va a sufrir tres, cuatro meses. La vida sigue, se tiene que recuperar”, dijo después.

“Se que no me puedo arrimar porque la Policía me va a llevar en cana, pero antes de que me lleven, me podrán sacar pero de un cajón. Yo no me voy a la cárcel ni en pedo”, sentenció.

Montevideo Portal